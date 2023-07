La Neapolis getta la spugna 

Brutta notizia per lo sport guspinese che registra la scomparsa della società di calcio a 5 Neapolis. Durante la scorsa stagione, la squadra ha disputato le partite casalinghe a San Nicolò d'Arcidano a causa di infiltrazioni d’acqua nel palazzetto numero 2. Dalla società anche lamentele sulla scarsa collaborazione dell'amministrazione nel cercare soluzioni per risolvere le cose.

Le accuse

L’ex presidente tuttofare, Emanuele Murtas, che ha rassegnato le dimissioni due mesi fa, spiega le ragioni della difficile decisione: «Nessuno degli amministratori si è fatto sentire. È una vergogna totale. Volevo portare il futsal guspinese in alto ma non mi è stato permesso. Ci ho messo anima e cuore. Sono stato apprezzato fuori dal paese, ma non a Guspini». Murtas ha ricoperto il ruolo di presidente ma anche di allenatore nel settore giovanile e nella prima squadra e ha informato i suoi sostenitori della decisione su Facebook: «Per sei anni, il Neapolis è stata la mia casa. Sono stato presidente e ho svolto vari ruoli. Ho visto cose che mai avrei immaginato e mi rammarica non poter continuare questo progetto a Guspini, nel mio paese. Ci abbiamo provato, ma non ci sono le condizioni per proseguire. Il Neapolis non esiste più». La squadra, appena promossa, era riuscita a garantirsi la salvezza nella C2 regionale. «In qualità di allenatore, andrò lontano da Guspini con alcuni giocatori».

La replica

L'amministrazione comunale sta cercando di risolvere il problema delle infiltrazioni nel campo di gioco. «Ci vuole tempo e ci sono molte altre società che sono state svantaggiate dai lavori in corso. Con pazienza, il lotto di lavori che include la costruzione di un ciclodromo, uno skatepark, l’illuminazione dello stadio e il rifacimento del palazzetto utilizzato per molti sport, dovrebbe consentire un proficuo svolgimento delle attività», dichiara l’assessore allo sport Marcello Fanari. Nel palazzetto sono state realizzate strutture pensate anche per il calcio a 5: «Abbiamo creato un deposito per le attrezzature del tennis tavolo, per proteggerle quando non vengono utilizzate, e abbiamo installato dei canestri da pallacanestro con una struttura studiata per non arrecare disturbo ai portieri e consentire lo svolgimento regolare delle partite. È un peccato che l'attività sia stata interrotta, se dovesse riprendere, saremo molto contenti di avere di nuovo il calcio a 5 a Guspini».

