La ‘ndrangheta e l’affare saltato 

Ecco i boss e fiancheggiatori della ‘ndrangheta che, secondo i giudici del Tribunale di Asti, avevano messo gli occhi su Olbia e, in particolare, sui cantieri della società di Gavino Docche (ingegnere e patron del complesso residenziale Geovillage). I nomi e le circostanze si leggono nella sentenza di 1.100 pagine del processo Carminius, celebrato nell’aula bunker del carcere delle Vallette di Torino. Un processo sul presunto insediamento delle cosche calabresi nel territorio di Carmagnola e Moncalieri. Ma nella sentenza c’è un intero paragrafo dedicato a Olbia. I protagonisti dell’operazione che puntava a entrare nel mercato immobiliare olbiese sono gli uomini del clan Bonavota Arone di Sant’Onofrio (Vibo Valentia). Si parla di Francesco Arone (condannato a 18 anni e 6 mesi di carcere), Raffaele Arone (15 anni e 6 mesi) e del boss Salvatore Arone (17 anni e 9 mesi). Ma è il primo l’uomo interessato alla Gallura, stando alle motivazioni della sentenza che riguarda anche l’ex assessore regionale del Piemonte, Roberto Rosso, condannato a 5 anni di carcere.

«C’è da fare un bel resort»

La sentenza riguarda anche un imprenditore che sino a pochi anni fa era di casa in Sardegna, Mario Burlò (sette anni di carcere). Burlò (re delle sponsorizzazioni sportive nell’Isola, difeso dall’avvocato Domenico Peila) è il tramite tra Gavino Docche e Ivan Corvino (otto anni di carcere) titolare di un’agenzia immobiliare che, di fatto è uno strumento in mano agli ‘ndranghetisti. Burlò avrebbe segnalato a Corvino, che poi riferisce alla cosca, la possibilità di una operazione immobiliare a Olbia. È il settembre del 2018 e la proposta del business gallurese arriva dopo la conclusione di un affare sulla villa appartenuta al calciatore della Juventus, Arturo Vidal. Docche non è consapevole della presunta portata criminale dei personaggi interessati alle sue attività, ma, secondo i giudici di Asti, Burlò, Corvino e altri sanno benissimo che “la possibile acquisizione della commessa per le vendite o la realizzazione di 240 ville legate al Geovillage, avviene con il pieno accordo del boss Francesco Arone».

Un incontro senza seguito

L’obiettivo della cosca e dei suoi fiancheggiatori era quello di realizzare ville fornendo manodopera a basso costo. Nelle intercettazioni si parla di personale da trasferire a Olbia. Docche incontra i referenti delle cosche (senza sapere chi harealmente ha davanti) e poi l’affare salta. Ma per i giudici il filone olbiese è la prova della rilevanza criminale della organizzazione e della sua capacità espansiva.