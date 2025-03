La Nba sta pensando di sbarcare in Europa 

Se non sarà una rivoluzione, gli assomiglierà molto. Si stringe il cerchio per il progetto di una Lega Nba da disputare in Europa: un portavoce del campionato professionistico americano ha affermato – nel corso di una telecronaca della regular season - che si sta valutando il lancio in settimana di questo nuovo torneo che potrebbe includere fino a dieci squadre. E’ il naturale sviluppo delle recenti affermazioni del manager che guida la Nba riguardo all’approccio del mercato europeo, il commissario Adam Silver: «La Nba riferirà in queste settimane della sua idea di una nuova lega maschile di basket in Europa, in collaborazione con la Fiba, durante la riunione dei proprietari delle franchigie», aveva spiegato il suo portavoce, aprendo nel Vecchio Continente un confronto fra i (subito) favorevoli e i (tradizionalisti) contrari.

Il progetto

Il sito specializzato in sport e business Sportico aveva fatto accenno nei giorni scorsi a un campionato – una sorta di super girone “esterno” del campionato americano – che potrebbe comprendere da otto a dieci squadre, incluse potenzialmente fino a quattro formazioni attualmente in Euroleague, la competizione di riferimento in Europa. Città come Londra o Parigi potrebbero mettere in piedi una franchigia il cui prezzo d'acquisto sarebbe fissato a 500 milioni di dollari sempre secondo Sportico. Sempre secondo le indiscrezioni pubblicare dal sito, i possibili acquirenti per acquistare e organizzare una squadra la Lega Europe potrebbero essere investitori come fondi sovrani, imprenditori privati e ovviamente club europei. La “tavola” dei proprietari dei club della National Basketball association, trenta potentissimi magnati o super ceo, non ha fissato alcuna votazione su questo progetto, sebbene – sempre secondo il sito Sportico – i proprietari di franchigie Nba potrebbero pronunciarsi “in qualsiasi momento”, secondo la stessa fonte.

Il contatto fra il basket europeo e la Nba è limitato alle sole esibizioni di gennaio, sempre fra Parigi e Londra, un paio di partite all’anno di regular season. Eventi che hanno sempre uno straordinario responso di pubblico, con i biglietti acquistati da mesi prima. La Nba in Europa sarebbe sicuramente un grande successo.

