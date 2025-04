La Nazionale femminile della Sardegna vola in Sicilia 

È tutto pronto per l’esordio della Rappresentativa sarda al 61esimo Torneo delle Regioni in Sicilia. Sabato il debutto alle 14,30 contro la corazzata Toscana. Il neotecnico-selezionatore Fabio Cossu, in carica da novembre, non nasconde la sua fiducia sulle venti ragazze che faranno parte della spedizione. «Abbiamo diverse ragazze giovani e di talento», dice il 44enne ex tecnico di Cus Sassari, Ittiri e Valledoria, «sono molto contento anche perché ho trovato grande disponibilità da parte loro, molta dedizione e tanta voglia di fare bene. Nelle occasioni in cui ci siamo ritrovati ho visto le risposte che volevo. Hanno condiviso il mio pensiero sin da subito». C’è solo il rammarico di non poter contare sul blocco Tharros.

Ottimismo

«Purtroppo non hanno lasciato partire le loro ragazze. Avevo pensato a cinque giocatrici che avrebbero potuto aiutarci. Ho invece a disposizione tre ragazze della Torres». Le rossoblù Caboni, Padovano e Scottoni si aggiungono ad Arca, Chiesa, Congia, Paba, Russu e Virdis (Atletico Uri), Avellino, Dos Santos e Gasmi (Caprera), Incani (Gioventù Assemini), Agostini, Mallus, Marci, Tului (Maracalagonis), Doro e Veronica Pinna (Pgs Audax), e Grazia Pinna (Real Sun Service). Oltre che con la Toscana, la squadra sarda dovrà vedersela con Umbria (domenica) e Piemonte-Valle d’Aosta (lunedì) a completare gli impegni del girone E. «Un girone molto tosto. Toscana e Piemonte sono due teste di serie. Dovremo affrontare questi impegni con l’atteggiamento giusto. Possiamo migliorare il risultato dell’anno scorso e superare la fase a gironi», chiude Cossu.

RIPRODUZIONE RISERVATA