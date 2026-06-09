La Nazionale adesso aspetta Egonu e Orro 

Con il Brasile era iniziata e con il Brasile è finita. Ma la Nazionale azzurra femminile di pallavolo, battuta per 3-2 a Brasilia dalle ragazze di Ze Roberto (25-15, 25-22; 22-25; 24-26; 12-15 i parziali) dopo una striscia leggendaria di 39 vittorie consecutive in partite ufficiali, non ha certo intenzione di fermarsi. La prima week intercontinentale della Volleyball Nations League ha visto le azzurre vincere tre partite contro Bulgaria, Olanda, Turchia, prima di cedere alle padrone di casa, prima in classifica con 11 punti, come il Giappone, davanti alle azzurre arrivate al primo impegno ufficiale con una squadra inedita eppure già solida e vincente. Soprattutto le giovani giocatrici inserite da Julio Velasco hanno dato ottime risposte e procede anche l’adattamento di Kate Antropova al nuovo ruolo di schiacciatrice, che le potrà consentire di giocare assieme a Paola Egonu, dando all’Italia una potenza di fuoco incredibile. Proprio la veneta potrebbe essere tra le novità della prossima week, dal 17 al 21 giugno a Pasig City (Manila, Filippine), quando le avversarie Saranno Repubblica Ceca, Serbia, Usa e proprio il Giappone.

Con lei rientrerà anche Alessia Orro, ricaricata dalle vacanze in Sardegna (ma ha fatto anche un salto al Mugello per la MotoGp) che la scorsa settimana ha lavoro al Centro Pavesi assieme a Danesi, Fahr e Sylla.

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