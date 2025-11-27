La navetta per le Poste? Mai partita 

Un bus navetta del Comune avrebbe dovuto accompagnare i cittadini di Guspini all’ufficio postale di Gonnosfanadiga per sopperire ai disagi provocati dalla chiusura dello sportello di via Torino, dove erano in corso i lavori di ristrutturazione previsti dal piano Polis. Una soluzione tampone per ovviare alla situazione aggravata dal mancato posizionamento del container con gli sportelli mobili. Tuttavia, a tre settimane dalla chiusura, il servizio navetta non è partito e un gruppo di cittadini insorge. In aggiunta Poste ha comunicato un rinvio sulla riapertura.

Il rinvio

L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social del sindaco Giuseppe De Fanti: «Poste Italiane ha comunicato un nuovo aggiornamento relativo ai lavori in corso. Nei giorni scorsi era stato reso noto che l’ufficio sarebbe rimasto chiuso dall’11 al 27 novembre, con riapertura il 28. I lavori sono stati ultimati ma, per garantire la regolare operatività, Poste ha segnalato un ritardo nella riattivazione dei servizi, indicando come nuova data martedì 2 dicembre, salvo ulteriori esigenze tecniche».

Le reazioni

Francesco Marras, ex sindaco e tra i promotori della proposta alternativa, afferma: «Il sindaco aveva promesso di avviare la navetta quanto prima, ma l’impegno è stato disatteso. È stata una grande delusione. Le parole rassicuranti sulla riapertura entro il 28 novembre, prima del pagamento delle pensioni, si sono rivelate aria fritta. Abbiamo chiesto attenzione per anziani e persone fragili: non ci hanno ascoltato. Inaccettabile». Dario Atzori aggiunge: «Il nuovo comunicato di Poste non fa che confermare i nostri timori. Di chi sono le responsabilità? Di chi non ha chiesto l’ufficio postale mobile prima dell’inizio dei lavori né ha predisposto il bus navetta. Questa è la realtà che i cittadini guspinesi stanno vivendo». Giorgio Tuveri, vice presidente dell’Auser, aggiunge: «Poste, presidio dei territori, non ha considerato chi vive nel territorio stesso. La metà dei guspinesi si serve di quell’ufficio e molti hanno avuto difficoltà in questo periodo». Filippo Usai, consigliere di maggioranza, osserva: «Il rinvio rappresenta l’ennesimo segnale di scarsa serietà. A questo si aggiunge il mancato avvio del bus navetta promesso dopo l’assemblea pubblica. Il servizio, ipotizzato tramite pulmino comunale e autisti volontari dell’associazione Gentilis, non è stato realizzabile per problemi tecnici e assicurativi. A pochi giorni dalle pensioni è inaccettabile». Chiude Marinello Frau (Spi Cgil): «Siamo delusi: nessuna soluzione per i più deboli. Non si doveva permettere l’inizio dei lavori senza avere prima il container che ospitasse lo sportello mobile. Chi andrà a Gonnosfanadiga a ritirare la pensione? In molti non possono spostarsi. Speriamo la vicenda si concluda presto, evitando ulteriori rinvii».

La replica

Sulla navetta, il sindaco spiega: «C’era stata la proposta della navetta, venuta fuori a margine della riunione in cui si era parlato dello spazio pubblico relativo al container, ne abbiamo valutato la fattibilità con gli uffici: non era tecnicamente possibile».

