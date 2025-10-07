La nave scuola Palinuro attracca al porto 

Una breve tappa in Sardegna prima di riprendere il mare e dirigersi a Viareggio come protagonista al 20° raduno delle Vele Storiche. La nave scuola della Marina militare Palinuro torna a Cagliari per quattro giorni e per l’occasione consentirà l’accesso a bordo ai cagliaritani che vorranno percorrere i ponti in tek della goletta utilizzata per la formazione degli allievi sottufficiali e degli allievi della Scuola Navale Morosini.

L’attracco è previsto per questa mattina alla Banchina Garau. Le visite saranno invece aperte nel pomeriggio di domani, dalle 15 fino alle 19. Venerdì invece permesso di salire a bordo dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18.

Sabato l’imbarcazione ripartirà per dirigersi a Viareggio per partecipare al 20° raduno delle Vele Storiche di Viareggio.

Costruita nei cantieri di Nantes in Francia e varata nella primavera del 1934, con il nome Commandant Louis Richard, per una società privata, venne acquistata nel 1951 dall'Italia per affiancarla all'Amerigo Vespucci nel ruolo di nave scuola. Lunga 69 metri e alta 35, la Palinuro, oltre al suo ruolo addestrativo, ha anche una forte valenza sociale, partecipando a iniziative di inclusione e sensibilizzazione.

