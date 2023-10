La nave fantasma trainata al porto canale 

Da due anni la C3 Rubicon era ormeggiata nel molo Sabaudo del porto di via Roma, senza equipaggio e con i motori in disarmo, faceva brutta mostra tra yacht e barche di lusso. Giovedì mattina, dopo che è calata la fitta nebbia, la nave è stata trainata da due rimorchiatori e un pilota sotto la supervisione della capitaneria di porto. In tre ore è arrivata al Porto canale dove resterà sino a quando non sarà scaricata per individuare la falla.

La C3 Rubicon è una “cementiera” lunga 122 metri e larga 19, che può trasportare 8.725 tonnellate di materiale. A fine 2021 era in navigazione nel Mar Mediterraneo diretta verso la Francia con un carico di ceneri di cemento da utilizzare negli altiforni, quando, nelle vicinanze della Sardegna, uno degli undici marinai imbarcati (3 della Georgia, 5 della Croazia e 3 del Montenegro) ha segnalato al comandante un’infiltrazione d’acqua nella stiva. Il capitano, dopo aver consultato l’armatore, ha così ordinato la deviazione della rotta verso il porto di Cagliari. Doveva essere uno scalo tecnico, una sosta di qualche giorno, giusto il tempo di individuare e riparare la rottura. Nonostante l’impegno, gli specialisti non non sono riusciti a individuare il punto esatto dal quale l’acqua raggiungeva le stive stracolme di ceneri di cemento. (a. a.)

