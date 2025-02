La nave Diciotti ormeggiata in porto 

Cagliari si prepara a ospitare il meeting internazionale organizzato dalla presidenza italiana del Forum europeo delle funzioni di Guardia Costiera insieme all’Agenzia Europea Frontex sulla “Evoluzione della Guardia Costiera: intelligenza artificiale e sistemi senza pilota nel miglioramento delle operazioni Sar”: un evento che si terrà il 25 e 26 febbraio e che vedrà l’arrivo, nel molo Capitaneria del Porto storico, della “Nave Diciotti”, unità maggiore della Guardia Costiera.

L’occasione, per i cittadini, di poter visitare l’unità navale nei seguenti giorni e in questi orari: mercoledì 26 febbraio dalle 15 alle 19; giovedì 27 febbraio dalle 15 alle 19; venerdì 28 febbraio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19; sabato 1 Marzo dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Per le scolaresche interessate, sarà possibile organizzare le visite contattando la Sezione comunicazione della Capitaneria al numero del centralino 070605171.

