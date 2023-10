La nave dei detenuti sempre più a fondo 

La Gennaro Cantiello va sempre più giù. La motonave, conosciuta perché trasportava i detenuti fino al supercarcere dell’Asinara e diventata poi un ristorante galleggiante nel molo Sant’Elmo del porto di Su Siccu, sta tristemente sparendo e la sua demolizione ora sembra essere più vicina. L’iter amministrativo per il recupero e distruzione è già stato avviato. Le carte sono state presentate da tempo negli uffici della Guardia Costiera: nel giro di alcune settimane, se non ci saranno intoppi burocratici, potrebbe arrivare il via libera. Un’accelerata auspicata anche dall’Autorità di sistema Portuale: «Stiamo sollecitando affinché il procedimento si concluda il prima possibile», spiega il presidente Massimo Deiana. «Lo specchio di mare dove si trova attualmente la Cantiello è già dato in concessione per la futura bonifica». In ogni caso, una volta ottenuto l’ok alla demolizione, l’intervento verrà fatto: anche dalla stessa Autorità portuale che poi si rifarà sulla proprietà per i costi.

Nessun allarme

La situazione della vecchia motonave è segnata: sta affondando e tra battaglie giudiziarie, ricorsi, accuse varie, il suo destino è quello di sparire per sempre. A luglio la poppa è affondata: immediato l’intervento delle squadre antinquinamento. Per ora non c’è alcun allarme anche se i controlli sono costanti. «La motonave è in sicurezza», aggiunge Deiana. «Almeno fino a oggi». Di certo l’imbarcazione, con i suoi 46 anni, non riusciva più a nascondere i segni dell’abbandono. Così dopo il suo lavoro di trasporto dei detenuti all’Asinara e, dal 2004, di ristorante galleggiante, la Cantiello è diventata un vecchio rudere ingombrante, ostacolo anche allo sviluppo di quella parte di lungomare. Anche perché l’imbarcazione, lunga 43 metri e varata nel 1977 a Mazara del Vallo, è al centro di una controversia legale che va avanti dal dicembre del 2014 quando, con decreto commissariale, era stata decretata la decadenza della concessione demaniale marittima ed era stato imposto lo sgombero e il ripristino dello stato dei beni. Si contestavano, tra le altre cose, il mancato versamento dei canoni e dei consumi idrici.

Le proteste

L’uomo che l’aveva acquistata, Salvatore Pergola, noto “Dodo”, si è sempre opposto. «Devono passare sul mio corpo, nessuno demolirà questa nave», ha sempre ribadito. E dopo il suo affondamento ha sottolineato: «Qualcuno deve pagare per ciò che è successo. Hanno distrutto prima la mia vita, poi hanno fatto a pezzi il mio sogno». Ha ribadito che «non è una fatalità. Me l’hanno fatta affondare». Ora la fine definitiva della Cantiello sembra davvero più vicina.

