La nave da crociera soccorre 16 migranti: trasferiti a Cagliari  

Sono passati dalle condizioni assai sacrificate del barchino, pur funzionante, alla nave da crociera e a bordo di questa sono giunti in porto a Cagliari. Strano destino, quello di sedici migranti nordafricani (alle autorità italiane hanno detto di essere algerini) intercettati ieri mattina al largo di Teulada dalla “Orchestra” della compagnia Msc, il cui comandante ha segnalato via radio alla Guardia costiera cagliaritana di aver iniziato l’operazione di recupero in mare. Il barchino utilizzato da dodici uomini, due ragazzini e altrettante donne (una, minorenne) funzionava, ma per ragioni di sicurezza si è preferito imbarcare i migranti sulla nave da crociera che li ha condotti fino al porto di via Roma. Tutto con l’assistenza e il coordinamento via radio da parte della Guardia costiera, di cui non si è reso necessario un intervento con le proprie imbarcazioni.

I marinai della “Msc Orchestra” hanno imbarcato i sedici migranti quaranta miglia a sud di Capo Teulada. I nordafricani sono stati rifocillati dal personale della nave da crociera, in attesa di giungere allo scalo marittimo del Capoluogo. Dopo circa un’ora è avvenuto lo sbarco: ad attenderli, oltre che il personale della Capitaneria di porto cagliaritana, c’era anche il personale dell’Ufficio stranieri della Questura, che ha immediatamente preso in consegna i migranti algerini. Dopo le consuete procedure di identificazione svolte direttamente sulla banchina, accompagnate da una prima visita medica, i migranti sono stati trasferiti nel Cpa (il Centro di prima accoglienza) di Monastir, in attesa di valutare la loro situazione caso per caso. Ci saranno assai probabilmente richiedenti asilo e di sicuro sono presenti tre minorenni, che dovranno essere affidati a organizzazioni che lavorano per conto dello Stato per la gestione dei migranti che giungono nel territorio nazionale.

Le procedure non hanno comportato ritardi per la “Msc Orchestra”, che nel pomeriggio all’orario stabilito dal programma della compagnia di crociere ha mollato gli ormeggi per dirigersi verso la prossima tappa.

