La nave col greggio per i jet Usa sperona un cargo 

Londra. Inferno di fuoco e di veleni nel mare del Nord, dove una collisione fra una petroliera e una portacontainer (con bordo anche cianuro) ha fatto scattare una drammatica emergenza a poche miglia dalle coste britanniche dell’Inghilterra nordorientale, innescando lo spettro di una catastrofe ambientale. L’incidente ha coinvolto un cargo tedesco con bandiera portoghese, il Solong, e una petroliera svedese battente bandiera americana, la Stena Immaculate, carica di carburante destinato a jet militari Usa, secondo i media d’oltre Manica. O, più genericamente, «alla Us Navy», secondo quanto confermato poi dal Pentagono. L'allarme è riecheggiato alle 10, quando la Solong, salpata dallo scalo scozzese di Grangemouth e in navigazione verso il terminal olandese di Rotterdam, ha speronato la Stena Immaculate, quasi ferma dopo aver gettato le ancore al largo, di fronte al porto inglese di Hull (East Yorkshire). Alla fine tutti e 37 i marittimi dei due mercantili sono stati tratti in salvo.

