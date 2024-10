La nautica vola anche in aula 

Costruzione di gommoni, refit, assistenza ai superyacht e ai motori marini, recupero delle imbarcazioni in avaria: crescono gli investimenti (circa 20 milioni di euro) approvati dal Cipnes nel cluster nautico del distretto produttivo di Olbia. Rafforzano un settore che pare non temere battute d’arresto, un quadro di crescita complessiva dove la nascita del Corso di Ingegneria Navale, erogato dall’Università di Cagliari, vuole suggellare l’inizio di un cammino verso la professionalizzazione e la creazione di opportunità in loco per i giovani.

Atenei e impresa

Chiamati a raccolta dal convegno“Blue Economy : Innovazione e sostenibilità per lo sviluppo e la tutela delle aree marine” e dalla presentazione ufficiale del Corso, istituzioni, Università e impresa, quest'ultima protagonista nella spinta, insieme al Comune di Olbia, della richiesta di istruzione universitaria, hanno parlato dello sviluppo economico e sostenibile del territorio di Olbia e della Sardegna. Al tavolo diversi rappresentanti delle aziende del comparto. «L’attesa che abbiamo nei confronti delle istituzioni è duplice – il commento di Renato Di Maria, consigliere di amministrazione di Novamarine, Gruppo SNO, recentemente quotato in borsa – la prima è creare professionalità di alto livello; non appena saranno pronti ci farebbe molto piacere averi qui i nuovi ingegneri. L’altra richiesta e la creazione delle Academy in grado di formare personale qualificato nella manodopera».

Intanto, durante il convegno il rettore Francesco Mola, oltre ad auspicare la progettazione di una magistrale, ha reso nota la cessione, da parte dell’Agenzia del Demanio (con il Comune ente attuatore), dell'ex caserma della Guardia di Finanza di Corso Umberto e del palazzo delle Poste di via delle Terme all'Università di Cagliari. Al convegno anche la presidente della conferenza dei rettori italiana, l’economista Giovanna Iannantuoni: «Insegniamo ai giovani che la crescita economica deriva da formazione del capitale umano e innovazione tecnologica e questo corso aprirà loro un grande futuro”- ha detto. La crescita però deve essere sostenibile e non elitaria».

