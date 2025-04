La nautica va, premiati i lavoratori 

A Baccasara cresce il numero di lavori coinvolti nella nautica e per gli 11 dipendenti di Ferretti arriva il premio produzione per il 2024. La somma destinata a ciascuno di loro è di 4.080 euro. La percepiranno tutte le figure professionali che lavorano in Italia per il colosso della nautica in forza all’accordo raggiunto nei giorni scorsi tra le organizzazioni sindacali di settore Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil e le Rsu del gruppo. «È un importante riconoscimento al quale ha contribuito anche lo stabilimento Ferretti di Tortolì, dove abbiamo una rappresentatività di iscritti alla Filca Cisl del 98 per cento», dichiara Maurizio Piras, leader del sindacato di categoria in Ogliastra.

L’auspicio

Per il 2025 si prevede il lancio di undici nuovi prodotti sul mercato, superando di gran lunga il record aziendale stabilito lo scorso anno con sette novità e tenendo alti i carichi produttivi dei singoli stabilimenti in Italia. Come quello di Tortolì dove lavorano un centinaio di persone, di cui 11 a libro paga dell’azienda, leader mondiale del settore. Saranno questi ultimi, ingegneri e operai specializzati, a percepire 4.080 euro di premio produzione. «Ci piacerebbe che questo riconoscimento al lavoro instancabile dei tantissimi addetti, i veri fautori del successo della nautica in Ogliastra, possa presto essere preso da esempio ed esteso anche nelle imprese dei terzisti di Ferretti Group e San Lorenzo, imprese artigiane operative nella zona industriale», è l’auspicio di Piras. «Per farlo - aggiunge - bisogna che si creino le condizioni affinché il settore della nautica in Ogliastra cresca in termini non solo di fatturato ma anche di qualità del lavoro, intesa come qualificazione professionale, contrattazione integrativa, sicurezza welfare e benessere aziendale».

La soddisfazione

«Accogliamo con soddisfazione la notizia che, per il 2024, il premio di risultato ha pagato il valore massimo previsto dall’accordo, sintomo che l’impegno e il lavoro di concertazione portano sempre buoni risultati». Ad affermarlo è Maddalena Casula, componente della segreteria regionale di Fillea Cgil: «Per il nostro territorio l’obiettivo è quello di aumentare i livelli occupazionali e internalizzare parte delle lavorazioni che attualmente vengono effettuate in subappalto, visto il lancio di nuovi prodotti con relativi investimenti».

