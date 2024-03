La nautica va a gonfie vele 

Integrazione verticale delle filiere e maggiori garanzie sui tempi di consegna. È questa la nuova tendenza nella nautica di Baccasara, diventata appetibile anche per i grandi player della nautica internazionale. Ferretti, marchio di prestigio del settore, ha deciso di concentrare su Arbatax parte della sua produzione e oggi imbarcherà su un pontone un gioiello extralusso destinato ai cantieri navali di Ancona per completare gli allestimenti. Tempo permettendo. Perché la partenza del cargo era prevista per ieri, ma la tramontana ha rallentato il suo ingresso nel porto in cui, alla luce delle dimensioni limitate, dovrà muoversi come un elefante in cristalleria. Benché le condizioni strutturali dell’area portuale e dell’intera zona industriale non consolidino la filiera, da queste parti gli investitori del settore hanno trovato terreno fertile, garantendo al territorio un’iniezione positiva in termini di occupazione e ritorno di immagine.

A gonfie vele

La consegna del prototipo da 42 metri, prodotto nei cantieri Ferretti, fotografa un mercato in salute. Con i suoi 500 addetti (numero suscettibile di continue variazioni), tra personale diretto e indiretto, il movimento è frizzante a più latitudini: produzione, export, mercato domestico e leasing. Dopo gli anni di crisi e di paralisi del comparto, successivi al 2008, i dati di mercato che emergono indicano un significativo incremento del fatturato globale. Tra le mansioni prevalenti quelle di resinatori, carrozzieri e montatori. Ogni giorno nei cantieri di Baccasara varcano la soglia frotte di operai provenienti da mezza Ogliastra, oltre che lavoratori con i passaporti più disparati. Dal Pakistan all’India, dalla Nigeria al Marocco. Il livello di inquadramento medio prevalente è il terzo, con retribuzione lorda base di 1.684,87 euro per 26 giorni di lavoro. Il contratto maggiormente applicato dalle imprese è quello metalmeccanico della piccola industria. In più le operazioni di varo sono una commessa extra per la società titolare della logistica in porto, che per l’occasione schiera una squadra di sette operatori.

Gli interventi

Il nuovo gioiello sarà marchiato Arbatax. «La nautica in tutte le sue articolazioni - è il commento del sindaco di Tortolì, Marcello Ladu - rappresenta un supporto all’economia cittadina. Dal diportismo, agli operatori turistici, passando ai cantieri nautici fino alla catena di produzione. Auspichiamo che la filiera possa ulteriormente svilupparsi e la produzione non si limiti alla sola costruzione degli scafi ma si estenda anche agli allestimenti». Sul fatto che la nautica sia balsamo per l’economia territoriale Michele Muggianu, segretario Cisl Ogliastra, concorda con Ladu: «L’industria della nautica di lusso rappresenta un pezzo importante dell’economia di questo territorio, nel medio termine dobbiamo farci trovare pronti a realizzare per intero le imbarcazioni, occorreranno più ingegneri e artigiani specializzati».

RIPRODUZIONE RISERVATA