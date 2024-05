La nautica ora va a gonfie vele 

A Baccasara la nautica va a gonfie vele. Un mercato sempre in crescita con risultati produttivi e di mercato che di mese in mese fanno segnare nuovi massimi storici. Due dei cosiddetti player di prestigio internazionale, Ferretti e Sanlorenzo, traghettano il settore, sostenendo l’incremento occupazionale. Servono le più disparate figure professionali, soprattutto resinatori, elettricisti e falegnami. Mestieri rari ma per la formazione si muovono le agenzie specializzate. Per dare la misura della crescita è sufficiente un dato: per sviluppare il proprio modello industriale, Sanlorenzo ha bisogno di 100 nuovi operatori, da assumere attraverso le società terziste. I tempi? Entro un anno.

Gli sviluppi

Al momento sono una novantina, tra diretti e indiretti, gli operatori professionali che ruotano attorno ai cantieri Sanlorenzo. Nei giorni scorsi ai capannoni dove si producono i gioielli di lusso destinati a solcare i mari di tutto il mondo hanno fatto visita anche i vertici della Filca Cisl nazionale e regionale con i segretari Claudio Sottile e Marco Ambu. «L’industria della nautica di lusso - sostengono i leader di Cisl Ogliastra, Michele Muggianu, e di Filca Ogliastra, Maurizio Piras - rappresenterà un pezzo importante dell’economia di questo territorio, le nostre eccellenze sono richiestissime in giro per il mondo». Il futuro è roseo, anche se reperire le figure professionali resta un rebus che le agenzie di formazione stanno cercando di colmare bruciando i tempi. «Nel medio termine - proseguono - dobbiamo farci trovare pronti a realizzare per intero le imbarcazioni, dobbiamo essere in grado di rispondere all’interesse di questi importanti player dell’industria nazionale con serietà e competenza». La Cisl è tra le realtà che ha scommesso sulla formazione: «Nell’ultimo anno abbiamo investito per il potenziamento delle offerte formative della nostra agenzia dei servizi per il lavoro, lo Ial, e così come noi altri enti e associazioni stanno seguendo la stessa strada».

Zona in crescita

La zona industriale è foriera di opportunità: Baccasara si afferma sempre più fulcro dello sviluppo economico in Ogliastra. «Lo sbarco ad Arbatax dei colossi della nautica, Ferretti e Sanlorenzo, il rinnovato interesse di Saipem per ulteriori investimenti e i fondi per le infrastrutture portuali, sono tutti fattori molto positivi. Saranno necessari tanti nuovi professionisti in questi settori, dagli ingegneri agli operai specializzati, a partire dai carrozzieri, resinatori, elettricisti e saldatori».