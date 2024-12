La nautica gonfia le buste paga 

La nautica fa respirare Baccasara. L’arrivo dei colossi Ferretti e Sanlorenzo ha contribuito ad arricchire il prestigio della zona industriale, facendo lievitare le buste paga in una zona tra le più povere d’Italia. In più, i dipendenti di Ferretti - una ventina tra operai e amministrativi in servizio a Tortolì - salutano il 2025 con le assemblee nei luoghi di lavoro per la consultazione sull’ipotesi di accordo integrativo raggiunta dalle organizzazioni sindacali Feneal, Filca e Fillea con l’azienda, leader mondiale nel settore navale.

La novità

La contrattazione di secondo livello proposta ai lavoratori annuncia cifre importanti sul premio di risultato oltre che ad alcuni inserimenti normativi che faciliteranno il bilanciamento vita-lavoro delle persone. In prospettiva la Ferretti, sbarcata in Ogliastra a primavera 2023, può essere il punto di riferimento per il settore nautico nel territorio. Tra i provvedimenti più significativi nella parte normativa c’è il frazionamento in ore per i congedi parentali (6 mesi) e di un ulteriore 30 per cento dell’indennità prevista e la copertura delle ore per gli spostamenti per accertamenti sanitari. Nell’integrativo è stato anche previsto un percorso certo di valutazione, per tutte le figure esecutive, indirizzato alla crescita professionale che avrà cadenza biennale.

Le reazioni

Per la Fillea Cgil questi sono «importanti segnali che evidenziano la volontà di contrattare sia condizioni di lavoro migliorative oltre che trovare risposte a esigenze familiari che spesso vengono sottovalutate». A parlare è Maddalena Casula, referente Fillea Nuoro-Ogliastra. «L’ipotesi firmata consente di redistribuire ricchezza ai lavoratori in un periodo in cui i salari risentono dell’aumento dei costi dovuti all’inflazione e alle speculazioni, oltre a migliorare le condizioni di lavoro e a mettere in risalto il fatto che grazie al contribuito dei lavoratori si è arrivati a questo risultato: siamo soddisfatti».

RIPRODUZIONE RISERVATA