La natura umana e le relazioni amorose 

L'intensità che si evince nei racconti è qualcosa di unico e necessario, come la brevità che fa di loro esempi di perfezione assai ricercata: in poche pagine non si può sbagliare neppure una mossa. Esempio di scrittore di racconti, perspicace, talvolta visionario è Luca Ricci, classe 1974. L'autore, e drammaturgo oltre che insegnante di scrittura, torna in libreria con “Gotico Rosa”, una raccolta di sette racconti, i quali indagano la natura umana sin dentro le più audaci relazioni amorose.

Edito per La nave di Teseo, il libro si compone di vicissitudini più variopinte e complicate sull'amore, quello usurato, sopravvalutato, sciupato da incomprensioni, noia, adulterio verso effetti quasi mai da lieto fine. Niente di più realistico per scivolare nel fondale oscuro di un sentimento agitato. E così, foglio dopo foglio, si intuisce quanto l’amore sia davvero l’unico sport mondiale in cui si resta sempre dilettanti. Proprio come scrive Ricci nella prima storia, Deliquio Veneziano, in cui l'anonimo protagonista a Venezia tenta il suicidio dopo aver perso la sua amata salvo poi ripensarci per l'eccessivo verdognolo della Laguna, e imbattersi in una sirena troppo umana per essere immaginaria.

Questo scritto di apertura e “Gotico rosa” sono inediti. In questo secondo si traccia l'incontro illegittimo scandito da temporali che si ripetono come l'urgenza di viversi e che ne segnano l'alternarsi di emozioni celate, e in cui ci si rende conto che negli innamoramenti, tutti, le parole vanno sempre guardate con sguardo sospettoso. E ancora Vitalità dell’amore, Ferragosto addio!, Il nero abisso esistente tra noi e Trascurate Milano: spiragli di riflessione che si leggono in un fiato, uno dopo l'altro quasi a non averne abbastanza, come l'amore in fondo.

(Federica Abozzi)