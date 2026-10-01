“La natura scolpita” di Pinuccio Sciola 

Si intitola “Pinuccio Sciola. La natura scolpita: suono, pietre, memoria” l’esposizione in corso all’Istituto Italiano di Cultura di Parigi. Organizzata in collaborazione con la Fondazione che ne porta il nome per rendere omaggio al grande scultore sardo nel decennale della scomparsa, rrimarrà visitabile fino al 30 marzo 2027.

Nel giardino dell’Hôtel de Galliffet in Rue de Varenne, sede dell’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, il pubblico potrà ammirare una monumentale pietra sonora in basalto, le “Foglie morte”, installazione di riferimento già presentata a Parigi nel 2004 nel Jardin du Luxembourg nell’ambito della manifestazione “Éloge à la nature”, e i “Semi della Pace”, sintesi concettuale tra le più alte e compiute dell’opera di Sciola, ospitati anche nei Giardini del Quirinale a Roma.

Le opere in esposizione intendono mettere in luce il percorso artistico contemporaneo di Pinuccio Sciola e la profonda sensibilità nei confronti dell’ambiente naturale che lo ha condotto a sviluppare in scultura una poetica fondata sul rapporto tra l’uomo e la terra, sul rispetto che ogni essere vivente è chiamato ad avere nei confronti dell’universo vegetale e naturale, come condizione imprescindibile per una convivenza armonica.

«Nel decennale della scomparsa di Pinuccio Sciola», commenta Tomaso Sciola, figlio dell’artista e vicepresidente della Fondazione che ne porta il nome, «tornare a Parigi rappresenta per noi un passaggio di grande valore simbolico e culturale. Nell’ambito del percorso di internazionalizzazione portato avanti dalla Fondazione, essere nuovamente presenti in una delle principali capitali mondiali dell’arte è insieme un onore e una conferma della forza, dell’attualità e del potenziale universale dell’opera di Sciola».