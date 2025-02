«La natura offre cure per ogni malattia» 

Ha coltivato fin da bambino la passione per la natura e i rimedi che può offrire per tanti malanni. Quell'interesse, nato per necessità, è poi divenuto attraverso anni di studi, letture ed esperimenti, un canale di conoscenza, ispirazione, divulgazione e insegnamento. Marcello Pani, 66 anni di Iglesias, è considerato uno tra i più profondi conoscitori in materia di rimedi e preparati medicamentosi naturali dell’Isola e ora è un punto di riferimento per tante persone di Iglesias e non solo.

Il percorso

«Sono cresciuto in una famiglia povera. - racconta Marcello - Nostro padre perse la vista in un incidente in miniera e mi ritrovai, ancora bambino, a dover contribuire al sostentamento dei miei fratelli minori. Abitavamo in campagna, precisamente nella località di Campera, e mia madre mi mandava nei terreni e colline circostanti per raccogliere erbe commestibili da utilizzare per la preparazione di zuppe e minestre. Non solo le classiche bietola e cicoria ma anche tante altre un pò meno conosciute: fu allora che iniziai a interessarmi e appassionarmi all'erboristeria». Sono passati tanti anni, percorsi innumerevoli chilometri per le campagne, scoperto e visitato luoghi antichi e remoti e conosciuto decine di persone dalle quali ha tratto da ciascuna un poco del suo sapere e delle sue conoscenze. Ora Marcello è una enciclopedia vivente, fonte inesauribile di informazioni e consigli. Possiede oltre mille volumi attinenti alla sua decennale passione e, nel suo personale archivio redatto a mano, ha catalogato oltre settemila piante, erbe, fiori, funghi e altri prodotti naturali con proprietà terapeutiche e benefiche.

Non solo conosce a memoria il nome latino e quello volgare di circa mille delle suddette, ma ne sa trarre da ciascuna il giusto utilizzo. «Ho acquistato il primo libro all'età di 14 anni e da allora in poi ho dedicato la mia vita a approfondire lo studio sull'utilizzo di erbe, piante, fiori, funghi e radici per scopi terapeutici».

I rimedi

Ovviamente l'intento di Marcello non è assolutamente quello di sostituirsi alla figura di un medico, anche se molte persone si sono rivolte e si rivolgono a lui per dei consigli su piccoli problemi di salute. «La medicina ufficiale è imprescindibile, pur tuttavia nei casi in cui non ci siano determinate e accertate controindicazioni, i rimedi naturali costituiscono un valido supporto alle classiche cure. Quello che mi preoccupa è l'abuso di farmaci (che a lungo andare diventa dannoso) e il fatto che si sia perduta la capacità di saper ascoltare e capire i segnali che ci manda il nostro corpo. A volte la soluzione ad alcuni piccoli problemi di salute la si può trovare a poca distanza da casa: nelle campagne». Il desiderio di Marcello Pani è quello di riuscire a trovare un discepolo a cui tramandare le sue conoscenze che andrebbero altrimenti perdute. «Non è semplice, oggigiorno, parlare di certi argomenti. Le persone sono sempre più distratte da mille pensieri e preoccupazioni e non hanno più il tempo o la voglia di recuperare le antiche tradizioni. Se mi è concesso desidero ricordare il mio amico Maurizio Saiu: condivideva le mie stesse passioni e purtroppo è venuto a mancare prematuramente».

RIPRODUZIONE RISERVATA