La natura in una cabina elettrica: nel lungomare inaugurata “Orama” 

Anche una cabina dell’Enel può trasformarsi in un elemento di congiunzione con il paesaggio circostante: è questo il messaggio che Ilaria Melis, giovane artista cagliaritana, ha voluto trasmettere con il murale “Orama”, realizzato nella cabina dell’energia all’altezza dell’ippodromo.

«Quando venivo a pattinare al Poetto, vedevo questa torretta grigia, con delle scritte ed è stato un colpo di fulmine», commenta l’artista. «Ho quindi iniziato a passare qui coi pattini tutti i giorni per guardarla. Sentivo l’esigenza di portare qui ciò che porto con la mia pittura: la vibrazione della natura, dove l’essere umano ha portato il grigio. Sento di fare quasi una piccola magia nel creare una continuità laddove si è interrotta. Ho quindi scoperto il progetto di E-distribuzione “Cabine d’autore”, una “chiamata alle arti” nazionale in cui le cabine diventano un museo a cielo aperto. Ci siamo trovati».

Roberta Casciello, responsabile Salute, Sicurezza e Ambiente dell’Area Operativa Sardegna di E-distribuzione, è siddisfatta: «Abbiamo realizzato oltre 400 cabine in tutta Italia e ne inaugureremo altre nei prossimi mesi. Siamo felici di dare possibilità di espressione ad un’artista come Ilaria Melis, giovane e sarda. Le cabine elettriche sono importanti snodi per la distribuzione di energia, oggetto di continua innovazione tecnologica per fornire un servizio elettrico sempre migliore, reinventate come spazi artistici e integrate sempre più con l'ambiente».

Teresa Colombu, della Cooperativa Natural Power, che ha sponsorizzato l’opera: «L’artista ci ha coinvolto in questo progetto che noi abbiamo accolto con piacere; un progetto entusiasmante sin da subito; la nostra visione è di sostenere la bellezza da tutti i punti di vista».

