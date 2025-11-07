La natura di Licia Colò «La mia Sardegna che sfiora la perfezione»  

Il legame con la Sardegna già c’era per una questione di radici familiari: il nonno materno era di Cagliari. Poi si è andato approfondendo nel corso delle sue trasmissioni televisive, in Rai e Mediaset, dedicate ai viaggi e alle meraviglie del pianeta. Adesso l’Isola lo celebra con un riconoscimento ufficiale. Stasera a Tuili, alle 17, a Villa Asquer, Licia Colò riceverà il Premio Speciale Cavallino della Giara, un progetto dell’amministrazione civica di Tuili e dell’associazione Isolarte, in collaborazione con la Fondazione di Sardegna e l’Assessorato Regionale al Turismo. Nel corso della cerimonia, insieme con la conduttrice televisiva veronese, divulgatrice ambientale e naturalistica, saranno premiati Fabio Testi, Gianfranco Vissani, Cristiana Ciacci con la Little Tony Family, il generale comandante dell’Esercito italiano in Sardegna Stefano Scanu, e i tuilesi Laura Piras e Franco Melis.

Che cosa significa per lei ricevere questo premio?

«Mi fa particolarmente piacere, prima di tutto perché lo ricevo in Sardegna, ma anche perché i Cavallini della Giara rappresentano un patrimonio biologico e naturale immenso, spesso sconosciuto agli stessi italiani. La Giara è un posto che mi affascina da sempre».

Lei ha definito la Sardegna una delle regioni italiane più ricche di biodiversità. C’è un luogo che le è particolarmente caro?

«Ce ne sono diversi. La Giara è tra questi. Ci sono stata varie volte, alcune per lavoro: una per “Alle falde del Kilimangiaro”, un’altra per “Niagara”, e una volta semplicemente da turista. Ogni visita è stata un’emozione. Ricordo di averci portato anche mia figlia quando era piccola».

Il mare della Sardegna è famoso in tutto il mondo, ma lei sembra amare anche l’entroterra.

«Sì, moltissimo. Tanti anni fa, con un vecchio fidanzato abbiamo fatto un viaggio in moto in aprile, senza una meta precisa, fermandoci dove i luoghi ci ispiravano. È stato uno dei viaggi più belli della mia vita. Di recente ho girato ad Alghero e Capo Caccia: al tramonto, in certi punti, sembra di toccare la perfezione della natura».

Si possono conciliare la promozione turistica con la tutela dei paesaggi e delle specie che li abitano?

«Non è facile. Oggi esiste una differenza netta tra turista e viaggiatore. Il viaggiatore si sintonizza con il luogo, lo rispetta, lo vive. Il turista, invece, corre da un posto all’altro solo per scattare una foto “instagrammabile”. È un modo di viaggiare che impoverisce sia i luoghi sia gli stessi turisti. Io credo che servano dei limiti: quando manca il senso civico, le regole diventano necessarie».

Lei conosce bene la Sardegna: crede che possa diventare un laboratorio di sostenibilità?

«Potrebbe, se non fosse piuttosto difficile da raggiungere. È assurdo che un luogo così straordinario sia così poco accessibile. La Sardegna dovrebbe essere collegata meglio al resto d’Italia, altrimenti anche le tante iniziative virtuose dei giovani rischiano di restare confinate».

In un’epoca dominata dai social si può ancora fare una divulgazione approfondita?

«Oggi la comunicazione è dominata dall’Auditel, dagli ascolti, e spesso si trascura la qualità. Ma anche attraverso i social si possono lanciare messaggi importanti, seri e appassionanti. Bisogna avere il coraggio di restare autentici».

Con i suoi programmi ha contribuito a diffondere una sensibilità ecologica. Pensa che oggi ci sia un arretramento su questi temi?

«Sì, lo dicono i fatti. Gli obiettivi ambientali faticano a essere mantenuti, molti governi fanno passi indietro perché i risultati non sono immediati. È quasi scomparsa anche una comunicazione televisiva che ponga al centro il rispetto dell’ambiente».

Concretamente che cosa può fare ciascuno di noi?

«Non dobbiamo far vincere il menefreghismo. Un gesto da solo non salverà il mondo, ma se smettiamo di farlo diamo ragione a chi lo distrugge. Non so se riusciremo a migliorare davvero le cose, ma non voglio far parte di chi le peggiora».

RIPRODUZIONE RISERVATA