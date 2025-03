La Natura di Casula, un dialogo sull’artista 

Lunedì alle 17 a Palazzo Regio, nell’ambito della mostra “L’uomo di Uta, retrospettiva per una prima indagine sul cammino del maestro Gelsomino Casula” si svolgerà un dialogo sull’artista curato dall’archeologo Nicola Dessì. Un’occasione per approfondire il percorso artistico e umano dell’artista. La mostra, organizzata dal Comune di Uta e patrocinata della Città Metropolitana di Cagliari, è visitabile a Palazzo Regio fino al 5 aprile.

Gelsomino Casula ha intrapreso un cammino artistico unico, scegliendo di rimanere distante dai circuiti convenzionali dell’arte contemporanea e preferendo invece instaurare un legame profondo e diretto con la Natura. Questa retrospettiva, organizzata a cinque anni dalla sua scomparsa, rappresenta il primo tributo al suo percorso artistico e personale.

L’esposizione – bassorilievi, quadri e sculture – presenta in ordine cronologico l’evoluzione del suo lavoro, dalle prime opere alle composizioni più articolate, con l’intento di far emergere l’autenticità del suo fare artistico. I visitatori saranno accompagnati non solo dalle sue opere, ma anche da scritti inediti dell’artista, creando una connessione intima tra l’osservatore e il maestro.

Questa retrospettiva è un’opportunità imperdibile per scoprire l’eredità di Gelsomino Casula, che ha dedicato la sua esistenza all’arte, alla natura e alla sua armonia. Nel silenzio del museo, «la voce della natura» continua a risuonare attraverso le sue creazioni, per chiunque sia pronto ad ascoltare.

