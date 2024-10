«La natura abita la Costituzione»  La lectio di Gianmario Demuro

La Costituzione lo dice in un altro modo, ma di questo parla. Quando l’articolo 9, aggiornato nel 2022, fa riferimento “alle future generazioni”, nel cui interesse, oltre che per il nostro, bisogna tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, nonché il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione, sancisce il diritto al futuro. Almeno, Gianmario Demuro, il dettato costituzionale lo interpreta così.

La domanda

Che domani può esserci se oggi facciamo scempio delle risorse del pianeta? Forse, è persino sbagliato chiamare la natura risorsa, come se fosse creata apposta per i bisogni dell’uomo, piuttosto, suggerisce l’accademico cagliaritano, citando i paesi dell’America Latina, bisognerebbe riconoscere essa stessa titolare di diritti, a prescindere dagli esseri umani, anzi, talvolta in concorrenza con loro.

Ordinario di diritto costituzionale all’Università di Cagliari, Demuro, domani sera alle 18, apre la quarta stagione dei Dialoghi di archeologia, architettura, arte paesaggio nella basilica di San Saturnino, organizzati dai Musei nazionali di Cagliari e curati da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino. Lo fa con una lezione magistrale intitolata “La natura abita la Costituzione: per un diritto costituzionale al futuro”, con la quale il professore, oltre a delineare i significati in cui si declina il diritto al futuro, indica alcune possibili vie per garantire la sua realizzazione. Un elemento importante dell’articolo 9 è il collegamento tra tutela paesaggistica e tutela ambientale.

Secondo il costituzionalista, l’una non deve prevalere sull’altra, e la strada maestra per renderle entrambe possibili, è una pianificazione lungimirante, ispirata ai principi della Costituzione, in cui i giovani siano considerati validi interlocutori dai responsabili di governo.

Sulla scia dei Nobel

«Non sono io a dirlo» precisa l’accademico, «gli stessi Premi Nobel per l’economia, Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A.Robinson, con i loro studi hanno dimostrato che le società con un debole Stato di diritto e istituzioni che non tutelano a sufficienza i diritti, non generano crescita o cambiamenti positivi». Un’altra via da perseguire per garantire il diritto al futuro, dice il professor Demuro, «è l’educazione civica, che non è solo conoscenza dell’organizzazione statale, ma esperienza di questioni legate alla gestione dei beni comuni. Abbiamo chiesto ai più giovani come immaginano lo spazio pubblico?»

Mongiu

La conoscenza e l’educazione sono anche le finalità con cui i Musei nazionali, con la direzione di Francesco Muscolino, da quattro anni, organizzano i Dialoghi. Ispirati alla Rivista Dialoghi di Archeologia, fondata da Ranuccio Bianchi Bandinelli, spiega Maria Antonietta Mongiu, «sono coerenti con le convinzioni dell’archeologo e intellettuale che insegnò a Cagliari, per cui la disciplina archeologica deve situarsi in una traiettoria storicistica, aperta ad altri campi disciplinari. Oggi, non più ancillari ma, a pieno titolo, fondanti la ricostruzione del passato».

