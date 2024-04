La Nato vuole un fondo da 100 miliardi per aiutare l’Ucraina 

Bruxelles. Siamo alle battute iniziali, ma la Nato sta studiando la possibilità d’istituire un fondo da 100 miliardi di euro (nell’arco di cinque anni) per assistere militarmente l’Ucraina. O meglio, è la proposta avanzata dal segretario generale Jens Stoltenberg, che apre la corsa al summit di Washington di luglio. I 32 alleati dovranno ora esaminarla. Ma non è tutto. C’è anche l’idea di sottrarre al formato di Ramstein - guidato dagli Usa e incardinato al Pentagono - parte dei suoi compiti e trasferire la sede a Bruxelles, al quartier generale militare di Mons. «Il razionale è di proteggere Kiev dai cambiamenti politici», nota una fonte alleata. Dunque, principalmente, il possibile ritorno di Donald Trump. Certo, assegnare gran parte del coordinamento delle forniture militari alla Nato per l’Alleanza significa «attraversare il Rubicone» ed essere potenzialmente accusata da Vladimir Putin d’imboccare la strada dell’escalation. «Putin distorce comunque tutto a favore della sua narrazione, non sarebbe questo passo a fare la differenza», commenta un’altra fonte alleata.

L’altro problema non da poco sono i quattrini. Da dove verranno? Potranno tenere conto di ciò che i singoli Paesi già contribuiscono bilateralmente? Le discussioni sono solo all’inizio e i ministri degli Esteri avranno un primo giro di tavolo oggi a Bruxelles. Un’ipotesi è che si usino le percentuali nazionali di contribuzione al bilancio Nato, un’altra è che si usi una quota fissa del Pil, come proposto dai Baltici. «Tra gli alleati c’è un problema di divisione del peso del sostegno a Kiev: c’è chi fa molto e chi molto poco», sottolinea un diplomatico. La proposta di Stoltenberg risolverebbe questo vulnus, con un principio di condivisione.

