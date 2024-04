La Nato: missili di difesa aerea all’Ucraina 

Capri. Da Capri a Bruxelles a Washington, l’Occidente imbocca la strada per concretizzare gli aiuti militari - compresa la difesa aerea - essenziali per Kiev in difficoltà nella guerra. Durante il Consiglio Nato-Ucraina con Volodymyr Zelensky, il segretario generale Jens Stoltenberg ha assicurato che «presto» ci saranno nuovi annunci sui sistemi di difesa per il Paese invaso. «L’Alleanza ha mappato le capacità degli alleati, ci sono sistemi che possono essere dati all’Ucraina», ha riferito Stoltenberg al termine dell’incontro. «in aggiunta ai Patriot ci sono altri strumenti che possono essere forniti, come i Samp-T», quelli a produzione franco-italiana.

Un annuncio che arriva mentre prendono corpo i «segnali incoraggianti» evocati dal segretario di Stato Usa Antony Blinken: dopo mesi di stallo, la Camera americana ha spianato la strada ai quattro provvedimenti per gli aiuti a Ucraina, Israele e Taiwan, mettendo in agenda il voto per oggi. E il Pentagono si sta preparando ad approvare rapidamente un nuovo pacchetto di aiuti militari che include artiglieria e difese aeree: secondo una fonte americana, parte del materiale potrebbe raggiungere il Paese nel giro di pochi giorni. In generale, per Kiev in ballo ci sono gli oltre 60 miliardi di dollari di forniture per le forze armate che - ha ricordato Blinken - «faranno una differenza enorme».

RIPRODUZIONE RISERVATA