La Nato: jet russi vicini alla Polonia 

Bruxelles. Una giornata complicata per la Nato, mentre cresce l'allarme per un’imminente offensiva russa su larga scala. Gli F-35 olandesi di stanza in Polonia si sono alzati in volo all'alba per tenere a bada tre aerei russi nell'area di Kaliningrad. Lo spazio aereo della Moldava è stato chiuso (e poi riaperto) nel timore che un drone stesse sorvolando il Paese mentre l'intelligence norvegese ha messo in guardia per il fatto che Mosca ha iniziato a dispiegare navi e sottomarini con armi nucleari tattiche nel Mar Baltico, per la prima volta dalla caduta dell'Urss. Non solo. Il Cremlino starebbe ammassando caccia al confine con l'Ucraina per un massiccio assalto aereo, dato che l'offensiva di terra arranca.

Il vertice Atlantico

Agli Alleati tocca gestire un quadro sempre più complesso, con possibili nuove ramificazioni. «Dopo quasi un anno di guerra noi, il gruppo di contatto per l'Ucraina, siamo più uniti che mai e sosterremo Kiev fino in fondo», ha detto il segretario della Difesa Usa, Lloyd Austin III, aprendo la nona riunione del formato di Ramstein, per l'occasione riunito al quartier generale della Nato a Bruxelles in concomitanza della ministeriale Difesa. Al meeting hanno preso parte il ministro ucraino Oleksii Reznikov e l'alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell.

La contraerea

A lanciare l'allarme per una possibile azione d'aria massiccia della Russia sono fonti americane. Gli Usa avrebbero condiviso dati d'intelligence sulle possibilità di un attacco aereo. «Dobbiamo concentrarci sulla capacità dell'Ucraina di difendere i cieli con l'artiglieria aerea dotata di munizioni adeguate», dice un funzionario Usa: i jet da combattimento non saranno cruciali contro l'aviazione russa».