«La Nato è sempre al fianco dell’Ucraina» 

Bruxelles. Visita a sorpresa a Kiev per Mark Rutte, la prima da segretario generale della Nato. L’olandese era stato in Ucraina già altre volte (quattro) nella sua vita precedente da premier ma, simbolicamente, ha scelto d’incontrare Volodymyr Zelensky come primo atto da “sec-gen” in carica. «Era molto importante per sottolineare, al popolo ucraino e a chi ci sta guardando, che la Nato è al vostro fianco», ha dichiarato in conferenza stampa. E ogni allusione alla Russia è chiaramente voluta.

Messaggi in codice a parte, il viaggio va inquadrato nella delicata fase della guerra, con Kiev sotto pressione al fronte. Tra pochi giorni (il 12 ottobre) si terrà in Germania il vertice dei leader del formato Ramstein voluto da Joe Biden per fare il punto sugli aiuti militari, seguito la settimana successiva dalla ministeriale Difesa della Nato, a Bruxelles. Zelensky ha strigliato gli alleati, accusati di «trascinare i piedi» sull’annosa questione dell’uso delle armi a lungo raggio per colpire gli obiettivi militari in Russia. Senza «certi mezzi» e «la possibilità» di usarli «non possiamo fermare la Russia», ha detto il presidente ucraino. «Quando Mosca distrugge le posizioni dei nostri soldati è giusto che si ritirino per potersi salvare la vita, sono più importanti degli edifici», ha notato a proposito della perdita di Vuhledar, legando la strategia occidentale agli effetti sul campo di battaglia.

