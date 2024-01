La Nato compra proiettili per 1,2 miliardi di dollari: forniture all’Ucraina 

Mosca. «Atti deliberati di terrorismo». Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito i bombardamenti compiuti con decine di missili ieri da parte delle forze di terra e dell’aviazione russe, che hanno preso di mira in particolare Kharkiv, nel nord-est del Paese, oltre che la capitale Kiev e la città di Pavlohrad, nel sud-est. Sette morti e un’ottantina di feriti il bilancio, secondo le autorità ucraine, a cui si aggiunge un’altra persona uccisa e due ferite nel distretto meridionale di Kherson, secondo l’amministrazione militare regionale. I russi respingono le accuse di avere preso di mira edifici residenziali civili. La Difesa assicura di avere colpito «siti per la produzione di razzi, componenti di razzi e munizioni».

Intanto, ieri il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg e il direttore generale della Support and Procurement Agency, Stacy Cummings, hanno firmato un accordo in base al quale l’Alleanza Atlantica si rifornirà di centinaia di migliaia di nuovi proiettili di artiglieria da 155 millimetri per un valore di 1,2 miliardi di dollari. Un passo che dovrebbe rendere possibile incrementare la fornitura di munizioni all’Ucraina, finora ostacolata dalla carenza di scorte negli arsenali occidentali. Ma gli ucraini insistono nel chiedere anche sistemi di difesa aerea più avanzati. E i numeri degli attacchi di ieri mettono in luce le difficoltà che devono affrontare le forze ucraine. Kiev è riuscita ad abbattere solo 21 dei 41 missili, da crociera e balistici, lanciati dai russi, ha ammesso il capo delle forze armate ucraine, Valery Zaluzhny. La città più colpita è Kharkiv, dove sono stati danneggiati decine di appartamenti in edifici residenziali e si contano sette morti e 57 feriti. A Kiev sono segnalati 22 feriti.

RIPRODUZIONE RISERVATA