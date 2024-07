La Nato all’Ucraina: i jet F16 entro l’estate, presto altri 40 miliardi 

WASHINGTON. Il vertice della Nato a Washington parte nel migliore dei modi per l'Ucraina. Gli Stati Uniti hanno annunciato che i jet F16 promessi sono già partiti dalla Danimarca e dai Paesi Bassi, ed entro l’estate saranno operativi sui cieli di Kiev per respingere gli attacchi della Russia. Una garanzia per Volodymyr Zelensky, presente nella capitale americana anche se non al vertice, insieme agli oltre 40 miliardi di euro in assistenza finanziaria e alla sicurezza che l’Alleanza atlantica è pronta ad assicurargli. Il padrone di casa Joe Biden, che conta sul vertice per i 75 anni della Nato anche per voltare pagina e convincere partner ed americani di essere pronto a guidare gli Usa per un secondo mandato, ha assicurato che Kiev «può fermare e fermerà Vladimir Putin», mentre il segretario di Stato Antony Blinken ha sottolineato che l’invio dei jet è un segnale al leader del Cremlino. Zelensky ha espresso soddisfazione, ricordando però che di «F16 ne servono almeno 128 per eguagliare la Russia nei cieli».

E mentre il vertice mette in lavorazione un monito alla Cina, che «deve cessare qualsiasi forma di sostegno politico e materiale», la premier italiana Giorgia Meloni promette un secondo sistema difensivo Samp-T e incassa il sì a un inviato speciale della Nato sul fronte sud dell’Alleanza. Manca ancora il nome ma Antonio Tajani ha ricordato che «ci sono anche degli eccellenti candidati italiani, nomi di alto livello con conoscenza sia della Nato sia della realtà del fianco Sud». La sfida in questo caso è con Spagna e Francia. Per vincerla, l’Italia deve impegnarsi a rispettare gli accordi Nato e quindi finanziare col 2% del Pil l’Alleanza. Meloni si è impegnata a farlo, «ovviamente con i tempi e le possibilità che abbiamo» e considerando anche «l’impegno complessivo del Paese nella Nato», dove siamo «tra i maggiori contributori di personale in quasi tutte le missioni e le operazioni di pace».

