La Natività nel fondale di Solanas 

Le acque di Solanas da ieri custodiscono per la 29ª volta il presepe sott’acqua. Le statue in trachite rosa della Natività, sono state posate ad alcuni metri di profondità dopo la messa officiata dal parroco don Diego e dopo la fiaccolata che si è snodata nella località turistica, fino alla spiaggia. Col Sub Sinnai, che ha organizzato la manifestazione, hanno partecipato i reparti navali e subacquei della Guardia di finanza e dei carabinieri. Presenti anche la vice sindaca Barbara Pusceddu e l’assessore Franco Orrù. I sub si sono immersi sistemando le statuine realizzate da Franco Congiu. L'epilogo in spiaggia, con il tradizionale scambio di auguri e i canti tradizionali del coro Segossini.

Il presepe resterà sott'acqua fino all'Epifania: «Sono stati momenti di grande commozione - dice Paride Cardia, presidente del Sub Sinnai - un Natale speciale soprattutto per i sub». (r. s.)

