La Nasa ora studierà i fenomeni extraterrestri 

La Nasa non ha ancora trovato prove dell'esistenza degli extraterrestri, ma stavolta è seriamente intenzionata a indagare con un rigoroso metodo scientifico i cosiddetti fenomeni anomali non identificati che affascinano e interrogano il mondo da decenni. Il numero uno dell'ente spaziale americano, Bill Nelson, ha annunciato la nomina di un direttore che si occuperà della ricerca durante un'attesissima conferenza stampa indetta per presentare il rapporto conclusivo di mesi di lavoro di una commissione indipendente di 16 esperti, incaricata lo scorso anno dalla Nasa di elaborare delle linee guida per condurre uno studio scientifico di tutti quegli eventi celesti che non possono essere ricondotti ad aerei, palloni aerostatici o fenomeni naturali noti.

«Questa è la prima volta che la Nasa intraprende un'azione concreta per studiare seriamente gli Uap», ha detto Nelson, sottolineando come l'esplorazione siano da sempre nel Dna dell'agenzia spaziale statunitense. «Al momento non ci sono prove che gli Uap abbiano un'origine extraterrestre», ha aggiunto.

