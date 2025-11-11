«La musica? Tutta questione di matematica» Silenzio, c’è la prof Ingrid Carbone al piano 

Sono stati gli intrecci tra due mondi apparentemente lontani, come musica e matematica, i protagonisti dell’incontro con la pianista, matematica e divulgatrice di musica e cultura Ingrid Carbone, lunedì sera al liceo scientifico Pacinotti di Cagliari per la XVIII edizione di “FestivalScienza”. Una prima assoluta nell’Isola per Carbone, con la conversazione-concerto “Intrecci di musica e matematica. Il rigore scientifico per un’interpretazione libera e consapevole”. Un’immersione trasversale alle discipline, alla scoperta di come la forza e l’armonia dei numeri possano illuminare il linguaggio musicale e condurre a un’interpretazione più profonda, autentica e consapevole del repertorio pianistico.

Cosentina, pluripremiata concertista di fama internazionale, titolare di due nomination agli International Classical Music Awards e otto riconoscimenti dai Global Music Awards (USA) per le sue produzioni discografiche, ricercatrice e docente di Matematica all’Università della Calabria, Ingrid Carbone è impegnata da anni in un’attività di divulgazione, che nell’originale forma della conversazione-concerto l’ha portata fino in Cina, Medio Oriente, Sudamerica e, ora, per la prima volta anche in Sardegna. «Non ci ero mai stata e me ne vergogno!», ci ha confessato. «È una regione che conosco bene, ma indirettamente, perché me ne parlava sempre mio cognato, il giornalista Demetrio Volcic, fratello di mio marito Aljosa, che aveva una casa a Stintino, il suo buen ritiro. Così la Sardegna è una regione del cuore per me».

Ci dica: musica e matematica sembrano mondi lontani, cosa li unisce?

«Tanto e a diversi livelli. Iniziando lo studio di uno strumento, da bambini, il solfeggio è fondamentale e richiede dimestichezza con l’aritmetica elementare, per comprendere il valore delle note, il ritmo, che è basato su somma e divisione di frazioni. Poi, ci sono altri aspetti, che accomunano la matematica e la musica, come l’approccio, il metodo di studio, che richiede costanza, attenzione, un modo di apprendere le cose assimilandole, perseveranza, pazienza nell’attendere i risultati e a volte ci vogliono anni».

Nella sua esperienza?

«Ci sono molte analogie tra il modo in cui comunico quello che so, come vedo lo spartito, come organizzo lo studio della musica e il processo logico deduttivo, che utilizzo per la matematica. Questa disciplina mi fornisce strumenti utilissimi per lo studio e la trasmissione della mia conoscenza».

Ieri ne abbiamo avuto un assaggio.

«È una testimonianza della trasversalità delle discipline. La scelta dei brani è pensata e ragionata, in modo che ci sia una coerenza, ma anche la possibilità di spaziare attraverso letteratura, storia, poesia. La musica è un linguaggio universale, la si ascolta e ci si emoziona senza essere competenti, ma dietro c’è una struttura complessa. Sono partita da una presentazione, con qualche accenno alle neuroscienze, sui vantaggi per il cervello di studiare la musica. Poi, al pianoforte, ho raccontato la mia visione della musica. Questo è parte di quello che ho appeso negli anni, allenando la mente all’analisi, alla sintesi, all’indagine ed è quello che voglio trasmettere».

Abilità da portare nella vita di tutti i giorni in quest’epoca di manipolazione dell’informazione?

«Assolutamente! Questo bombardamento di informazioni, di cui siamo vittime, ci dovrebbe costringere ad un’attenzione e a un’analisi maniacale di quello che ci viene propinato. Da bambina tempestavo i miei genitori della stessa domanda: “Perché?”. Qualsiasi cosa succedesse, volevo capirne il perché e questa cosa mi accompagna ancora adesso. Mi auguro che dal nostro incontro le persone usciranno arricchite da una serie di interrogativi».

