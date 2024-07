La musica si allea con il turismo 

Un grande palcoscenico nel cuore del centro storico. Da ieri e fino a domenica, il salotto della città come da tre anni a questa parte, è diventato teatro di una serie di concerti ad ingresso libero che rappresentano ormai un vero e proprio marchio di fabbrica. Il format creato dalla Capricorn concerti, “Disco Italia live, festival della canzone italiana”, inserito nel calendario della programmazione estiva iglesiente, è un’idea che funziona, che si consolida anno dopo anno e che ha mutato piazza Sella in un grande palcoscenico capace di ospitare alcune fra le firme dei più autorevoli protagonisti della musica nazional popolare italiana e un pubblico costituito da differenti fasce d’età.

Pienone

Ieri gli applausi per Donatella Rettore, Alan Sorrenti e Fiordaliso, oggi Francesco Gabbani e domani Max Gazzè: i tre spettacoli rappresentano non solo un’attrazione nei confronti di un pubblico proveniente da ogni parte dell’Isola e che si riversa in città, ma anche capace di divenire, conseguentemente, un volano per l’economia locale. Come per le passate edizioni le strutture ricettive risultano essere al completo, così come la maggior parte delle prenotazioni per i tavoli nei ristoranti: «Le risposte sono ottime. - commenta l’assessore alle Attività produttive Daniele Reginali - C’è un importante flusso di turisti e ci accingiamo ad entrare nel pieno della stagione estiva, la quale ci consentirà di avere una ricaduta in termini di presenze, legate agli investimenti di promozione turistica effettuata nei mesi precedenti».

I percorsi

Una manifestazione di questa portata richiede anche una macchina organizzativa in grado di garantire la sicurezza e il minor disagio possibile per la viabilità: «Così come studiato in occasione del concerto dello scorso Capodanno - spiega l’assessore con deleghe alla Polizia locale e alla Viabilità, Francesco Melis - per questa tre giorni è stato programmato un piano apposito. Saranno presenti quattro blocchi che consentiranno di “isolare” piazza Sella e al contempo rendere fruibili le aree limitrofe alle vetture». Previsto pertanto il blocco parziale di via Valverde, con lo scorrimento veicolare che verrà dirottato all’altezza di via Corsica. Stessa procedura per via Gramsci, dove il blocco sarà attivo appena dopo l’incrocio con via Crocifisso. Per potersi recare in direzione di via Eleonora sarà necessario passare per Monte Altari. «I divieti di sosta con rimozione forzata nell’area di piazza Sella, con un’ordinanza valida fino all’una del mattino della prossima domenica, saranno imposti dalle ore 18. - prosegue Melis - Stesso orario (quindi fino alle 18) per quanto concerne la possibilità data alle attività commerciali presenti in piazza Sella, di poter mettere a disposizione degli utenti i tavolini all’aperto».

RIPRODUZIONE RISERVATA