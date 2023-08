La musica rilancia le piazze e l’ex convento 

Ci volevano i concerti per rivitalizzare il centro storico. Chi non è potuto andare in vacanza quest’estate grazie alla rassegna “La luna sotto casa”, organizzata dal Comune, con l’associazione Enti locali, ha trovato un centro vivo e pieno di iniziative.

Un’occasione per valorizzare e far conoscere alcuni dei siti più importanti diventati lo scenario delle iniziative, come l’ex caserma di via Roma e l’ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari. E una serie di appuntamenti per grandi e bambini sono stati organizzati anche al parco Parodi a Sant’Andrea.

La location più apprezzata è stata piazza XXVIII Aprile che ha accolto centinaia di quartesi in cerca di un po’ di refrigerio dalle notti afose. E visto il successo si continua: da ora in poi protagonista sarà “Ripensare la città” e al finanziamento già deliberato negli scorsi mesi è stato aggiunto un ulteriore contributo di 75mila euro, che portano l’importo totale a 155mila euro. «È una città viva», commenta Carmela Stocchino, «c’è tanto movimento e per chi resta in città è importante». Ad assistere alle iniziative c’era anche Antonio Pippia, che aggiunge. «Speriamo che queste rassegne le facciano più spesso».

Sabato al via Kumbidu

Da sabato prossimo, in via Porcu, torna “Kumbidu”, la grande festa multiculturale organizzata dall’associazione Sette Note e più. Ci saranno la Repubblica Dominicana, Ucraina, Cuba, Bosnia, Filippine, Colombia, Algeria, Marocco, Messico, Brasile, Cile, Argentina, Haiti, Libano, Benin, India, e tanti altri. La serata sosterrà i progetti del Coordinamento per le Diaspore Sardegna, un'associazione, presente con il suo info point, che agevola l'accoglienza dei cittadini stranieri insegnando loro i primi approcci alla lingua italiana e cercando di avviarli al mondo del lavoro.

E ci sarà anche un box dell'Ucraina che raccoglierà alimenti a lunga conservazione, biscotti e omogenizzati per bambini, materiale scolastico e medicinali, che verranno spediti in Ucraina dall'Associazione presente all’iniziativa. «Ho apprezzato soprattutto i concerti serali dove ho trovato anche persone arrivate da fuori», conclude Teresa Scintu.

