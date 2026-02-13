«La musica pop è patrimonio del nostro Paese» 

Carlo Conti, smagliante in abito blu, fa un cenno di saluto a cronisti e fotografi prima di entrare. Alla spicciolata, arrivano i Big in gara: quasi tutti hanno tirato fuori dall’armadio il cappotto scuro; J-Ax sfodera il cappello da cowboy e i pantaloni con le frange, Dargen D'Amico gli occhiali fucsia, Samurai Jay spicca con i suoi dreadlock color platino, Sayf li ha raccolti in una coda, le Bambole di Pezza non hanno rinunciato a shorts e anfibi, Ditonellapiaga alla minigonna. Ecco Laura Pausini, elegante in cipria, Mara Sattei in nero, Elettra Lamborghini in bianco.

L’occasione è storica: per la prima volta le porte del Quirinale si aprono per i protagonisti del Festival di Sanremo, il direttore artistico Conti, la co-conduttrice Pausini, gli artisti che dal 24 febbraio saliranno sul palco dell'Ariston: manca solo Patty Pravo, trattenuta a casa da una leggera influenza. Con loro, a rappresentare la Rai, l'amministratore delegato Giampaolo Rossi.

«Quando, nel 1951...»

Appena l’altro giorno a festeggiare i trionfi azzurri alle Olimpiadi di Milano Cortina, e adesso Mattarella, da sempre capace di intercettare le passioni degli italiani, accoglie il cast dell'evento televisivo per eccellenza: per loro ha un augurio speciale, lui che nel 2023 è stato anche il primo presidente della Repubblica a Sanremo, con la figlia Laura, per l'omaggio ai 75 anni della Costituzione affidato a Roberto Benigni. Il Capo dello Stato cita la prima edizione del Festival, nel 1951, quando aveva 10 anni e ascoltò «la voce di Nunzio Filogamo» che «si diffondeva soltanto attraverso la radio»: da allora Sanremo ha mantenuto la sua capacità costante di coinvolgere il pubblico «grazie alla Rai», sottolinea.

Cultura e industria

«Vi sono oltre 10 milioni di italiani che seguono il Festival, sera per sera», sorride il presidente. Un dato che «sottolinea come la musica leggera, la musica pop, facciano parte del patrimonio culturale italiano». E l'attività discografica, dice ancora, «rappresenta un ambito significativo dell’economia del nostro Paese».

In coro

Prima dell’in bocca al lupo collettivo, «in modo assolutamente imparziale» rivolto da Mattarella agli artisti, c'è spazio anche per un coro sulle note di “Azzurro”, la hit di Paolo Conte portata al successo da Adriano Celentano. Il presidente ringrazia e conclude con una battuta autoironica: «Ricordo le parole, ma non ho cantato per non turbare il coro degli altri». E riceve in dono lo spartito della prima canzone vincitrice al Festival, “Grazie dei Fiori” di Nilla Pizzi.

I presentatori

«È stato bellissimo, molto emozionante, io che non mi emoziono mai mi sono emozionato», commenta Conti a caldo lasciando dopo un'oretta il palazzo del Quirinale. «Mattarella un presidente pop? Sì, molto pop», chiosa. Laura Pausini è «commossa: spesso veniamo definiti giullari, la musica è anche divertimento, ma facciamo questo lavoro sinceramente, cercando di dare qualità, con la consapevolezza di rappresentare l'Italia. E il presidente l’ha riconosciuto».

