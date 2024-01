La musica non ha radici:  tutto il ritmo di un’Isola 

La purezza, questa ossessione. Perché sia tanto cara alle persone è difficile da comprendere, tanto meno che la si cerchi là, dove è impossibile trovarla. Nelle culture dei popoli, per esempio, che, quasi sempre, sono il risultato di continue mescolanze. Perché, come dice il professor Macchiarella, gli esseri umani hanno piedi e non radici, ergo si spostano, e la musica in particolare, che sta dentro la testa e le braccia delle persone, si sposta con loro.

In cattedra

Etnomusicologo, docente alla facoltà di Studi Umanistici dell’Università di Cagliari, Ignazio Macchiarella terrà la lectio “Suoni di qua e di là dal mare. Musica e insularità nel Mediterraneo“, domani a Cagliari, alle 17, nella basilica di San Saturnino. La lezione dello studioso – 62 anni, originario di Palermo- inaugura il nuovo corso dei Dialoghi di archeologia architettura arte e paesaggio curati da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, direttore dei Musei Nazionali di Cagliari (ex Archeologico). In continuità con il progetto “Euterpe nei luoghi della memoria ritrovata”, realizzato durante la stagione estiva dal Museo archeologico, che ha esplorato il tema della musica attraverso lezioni accademiche e vari concerti di musiche classiche, tradizionali, sperimentali.

Batti i piedi!

«La musica ha piedi e non radici», dice Ignazio Macchiarella, stabilmente in Sardegna da 24 anni, «la radice sta ferma in un luogo, la musica si muove e, inevitabilmente, cambia». Come è accaduto al jazz: «la sua forza» prosegue il docente, «è nel riuscire a rappresentare le varietà culturali del mondo». Lo stesso vale se si indaga l’espressione musicale di un’isola, perché il mare, al contrario di ciò che comunemente si crede, «non è mai stato un ostacolo, anzi è stata un’autostrada per la circolazione delle conoscenze».

La convinzione diffusa tra le persone è che isola voglia dire isolamento e, a sua volta, l’isolamento sia una garanzia di autenticità. In realtà, osserva l’etnomusicologo, riferendosi al bacino del Mediterraneo, «dal punto di vista delle pratiche esecutive non ci sono musiche delle isole diverse da quelle del continente». È vero che ci sono alcune espressioni, come la poesia cantata o improvvisata, presenti in numerose isole: Creta, Sardegna, Corsica, Sicilia, Baleari, Cipro. Il fatto che esse sia un elemento ricorrente della cultura di questi luoghi, non vuol dire che sia una loro esclusiva, poiché è presente anche in Toscana e in Catalogna (Spagna).

Poesia

«Non conosciamo le ragioni per cui la poesia improvvisata sia un aspetto caratteristico delle isole», aggiunge Macchiarella, «perché non abbiamo documenti sufficienti per saperlo. È il nostro paradosso: vorremmo sapere com’era la musica nel passato, ma l’unica certezza che abbiamo è che non era come quella di oggi. La musica è cambiata e continua a cambiare». Esplorarne le evoluzioni è perciò un tema suggestivo. Chiosa Maria Antonietta Mongiu: «Per frequentare una memoria stratificata e complessa sono richieste solide competenze e intense dialettiche tra mondi lontani».

