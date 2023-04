«La musica mi ha restituito la vita» 

«La musica mi ha salvato ancora una volta. La morte di mia madre, l’anno scorso, mi ha fatto piombare in una brutta depressione. Come sempre ci sono state altre vicissitudini negative. Non avevo voglia più di niente. Ho perso venti chili. Poi improvvisamente la musica mi ha risvegliato. E dato la forza necessaria per uscire dal tunnel». Ignazio Deligia, 56 anni, voce e volto storico del gruppo musicale degli Amakiaus, risorge ancora una volta partendo dal suo quartiere, San Michele. E porterà tutta la sua vita, il rione e anche il difficile momento, appena trascorso, sul palco del teatro Houdini di via Molise nello spettacolo “Ricordatevi che non sono matto” in scena il 7 maggio. I biglietti sono praticamente terminati. «Toccherò tanti temi, anche quello della depressione, cercando come ho sempre fatto di strappare un sorriso alle persone che verranno a vedermi».

Il rione

E ancora una volta nello spettacolo e nelle sue canzoni ci saranno molti riferimenti a San Michele. «Dopo aver vissuto il buio in prima persona, la musica è stata l’ancora di salvezza. Ho iniziato nuovamente a scrivere diversi brani molto personali. E ovviamente il mio rione ha come sempre un ruolo fondamentale», sottolinea Deligia. E prima della morte della madre e del brutto periodo attraversato, il cantante aveva portato San Michele sul palco del teatro Ariston di Sanremo, arrivando alla finale di Sanremo Rock insieme, per l’occasione, al suo gruppo storico, gli Amakiaus. «Con il brano “Nelle strade del mio quartiere ho raccontato storie e bellezze dei rioni popolari e delle periferie cagliaritane, e anche le difficoltà di zone troppo spesso viste, purtroppo, come dei ghetti. Sono invece una ricchezza. Spesso le istituzioni abbandonano le periferie e il distacco si percepisce. Colpa anche dei pregiudizi. E questo fa male».

Il filo conduttore

Nel suo lungo percorso ha collezionato di tutto. Ovviamente i 36 anni con gli Amakiaus, una storia musicale cominciata in una cantina di via Lunigiana nel 1982, proseguita nei palchi di mezza Sardegna e terminata nel 2018: dodici gli album della band specializzata nel genere «demenziale del disagio» (definizione dello stesso Deligia). Poi la strada da solista con due album e ora il terzo che uscirà a ottobre mentre il prossimo 9 maggio sarà sulle piattaforme musicali il singolo “Arriva l’estate”. E tanti progetti e partecipazioni importanti come quella a La sai l’ultima, programma sulle barzellette (specialità in cui Deligia si diletta da sempre) e a uno spot con Pino Insegno e Roberto Ciufoli. «Potrebbe arrivare qualcosa di importante ma per scaramanzia preferisco non dire nulla».