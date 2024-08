La musica fa rinascere il rione Latte Dolce 

Dal deserto a migliaia di persone in ricordo di un giovane scomparso. Via Amundsen nel quartiere di Latte Dolce è divenuta l’epicentro, in quattro giorni di concerti, di una rinascita collettiva del rione grazie all’impegno di Cristian Desole, che vuol tenere viva la memoria del fratello Sandro, scomparso sei anni fa. «Come se fosse ancora qui - afferma - a essere sempre l’amico di tutti». Ma l’obiettivo privato, in cinque anni di memorial, ha finito con il valicare la dimensione familiare, richiamando “un popolo”. «Vengono qui anche dai paesi, oltre che dagli altri quartieri. Ormai vedo un grande attaccamento». Merito dell’offerta artistica, da Maria Giovanna Cherchi ai Bertas tra gli altri, ma soprattutto perché gli eventi promossi dal circolo Renzo Laconi da Cristian richiamano un pubblico eterogeneo che include gli ultra 80enni. «Qui arrivano persone che altrimenti non uscirebbero mai e magari assistono alle performance dalla finestra di casa». In una realtà che, a parte questo exploit, offre poco o nulla, dimenticata dalle varie amministrazioni. Potrebbe però smentire l’assunto il sindaco Giuseppe Mascia, convenuto con buona parte della giunta, confermando così l’intento di avvicinarsi alle persone. «Gliel’ho chiesto io di esserci, affinché vedesse cosa siamo riusciti a fare da soli, senza l’aiuto di nessuno». Soltanto con la forza di un ricordo. (e.fl.)

