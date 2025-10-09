La musica fa del bene: il genio di Ennio Morricone  

La potenza evocativa delle colonne sonore di Ennio Morricone va in scena in un viaggio musicale e narrativo con protagoniste le melodie entrate nella memoria collettiva di intere generazioni.

Lo spettacolo “Alla scoperta di Morricone” è in programma domani all’Auditorium del Conservatorio di Cagliari, interpretato dall’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal maestro Giacomo Loprieno, per una serata-evento dedicata alla Fondazione Banco dell’Energia, organizzata in collaborazione con A2A.

Il concerto, che è stato rappresentato con successo in varie città europee e domani arriva per la prima volta in Sardegna, trasporta il pubblico in un percorso di parole, suggestioni e performance solistiche, mettendo in scena alcune delle melodie che hanno reso grandi il cinema e la musica italiana ed internazionale, dalle celebri note di “C’era una volta il West” e “Nuovo Cinema Paradiso” alle atmosfere de “The Hateful Eight”, fino a quelle meno conosciute ma altrettanto suggestive, come “Gli Intoccabili” e “La Califfa”.

Gli artisti

Sul palco insieme all’orchestra ci saranno la soprano Anna Delfino, amatissima dal pubblico europeo, interpreta il celeberrimo Deborah’s Theme da “C’era una volta in America”, mentre il violinista Attila Simon, stella del Cirque du Soleil, incanta con il suo Love Affair. Ad accompagnare il pubblico dando voce ai personaggi e alle ambientazioni è l’attore e regista Andrea Bartolomeo.

Il progetto

Il ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Banco dell’Energia, ente filantropico promosso da A2A, che dal 2016 opera per contrastare il fenomeno della povertà energetica e sostiene iniziative sociali in tutta Italia. Tra queste, il progetto “Energia in Periferia Cagliari”, finanziato da Edison e Banco dell’Energia in collaborazione con Domus de Luna. L'iniziativa, avviata a settembre 2023, ha previsto un supporto economico per il pagamento delle bollette dell'elettricità e l'acquisto di bombole di gas, oltre a un percorso educativo sull'uso consapevole dell'energia, rivolto ai beneficiari del programma, agli operatori e ai volontari della Fondazione. Con la serata charity di Cagliari, aperta a tutta la cittadinanza, la Fondazione intende promuovere anche l’arte e la bellezza, grazie alla collaborazione con A2A, impegnata nel sostegno alle istituzioni teatrali dei territori in cui opera. I biglietti infatti sono accessibili, con una donazione minima alla Fondazione Banco dell’Energia: platea-prime file 30 euro; platea 25 euro; galleria 20 euro. Biglietti disponibili sulla piattaforma retedeldono.it.

Gli obiettivi centrati

Fondazione Banco dell’energia è un ente senza scopo di lucro che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere, attraverso il meccanismo della solidarietà indiretta, persone e famiglie in situazione di vulnerabilità economica e sociale, ponendo particolare attenzione al tema della povertà energetica. Dal 2016 Banco dell’Energia ha raccolto e donato oltre 13 milioni di euro e supportato più di 17 mila beneficiari, operando attraverso interventi in sostegno di persone in difficoltà e iniziative formative e di sensibilizzazione per aumentare la cultura e la consapevolezza sui consumi e l’efficientamento energetico. ( red. spett. )

RIPRODUZIONE RISERVATA