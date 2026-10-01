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Oggi e domani al Lirico di Cagliari
02 ottobre 2026 alle 00:15

La musica eterna del geniale Mozart 

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Oggi alle 20 (turno A) e domani alle 19 (turno B) è in programma l’undicesimo e penultimo appuntamento della Stagione concertistica 2026 del Teatro Lirico di Cagliari: un concerto tutto dedicato alla musica immortale di Wolfgang Amadeus Mozart con Daniel Smith, giovane e talentuoso direttore australiano, classe 1981, vincitore, tra gli altri riconoscimenti, del secondo premio nel prestigioso “Sir Georg Solti International Conductors’ Competition” nel 2012.

Questa volta Daniel Smith dirige i due complessi artistici stabili della Fondazione e Riccardo Ghiani, già primo flauto dell’Orchestra del Lirico, che si esibisce da solista nel Concerto n. 1. La seconda parte della serata propone all’ascolto del pubblico il celeberrimo Requiem in re minore con le voci soliste di Ana Maria Labin (soprano), Giulia Alletto (contralto, nella foto), Krystian Adam (tenore), Alessandro Ravasio (basso). Il maestro del coro è Massimo Fiocchi Malaspina.

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