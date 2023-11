La musica è “Viola” 

Il progetto “Viola”, nato nel 2015 in compartecipazione con la scuola sovracomunale di musica Monteacuto, è organizzato dal CAV/Spazio Donna con Il Centro Per la Famiglia Lares del PLUS Distretto Sanitario di Ozieri, gestito dal Consorzio Network Etico e realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

In diretta dal teatro Oriana Fallaci di Ozieri, Videolina trasmetterà, questa sera alle 18, la finale del concorso musicale regionale con l’esibizione dal vivo dei finalisti, che quest’anno porteranno solo brani inediti. Sul palco anche tanti ospiti presentati da Alessandra Addari insieme a Claudia Aru.