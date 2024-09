La musica è una preghiera (sì, anche la trap) 

Un efficace trio strumentale, suoni in armonia che uniscono il caldo timbro del sax soprano e tenore di Gavino Murgia alla liquida leggerezza dell’arpa elettrica di Raoul Moretti, in perfetta simbiosi con la chitarra acustica di Beppe Dettori, artisti di straordinario talento, interpreti e divulgatori di musica contemporanea e popolare della tradizione sarda. Voci e note che faranno vibrare le mura antiche della basilica romanica di San Gavino, in un concerto in programma a Porto Torres, oggi alle 20, sul palco illuminato in un gioco di luci dal tecnico Pier Sini.

Cultura musicale e bellezza dei luoghi come d’incanto si combinano nella seconda edizione della manifestazione di world music “Monumentos suta a su chelu” confezionata dall’associazione culturale Sa Perbeke, a cura del direttore artistico Beppe Dettori, cantautore e musicista stintinese che, insieme all’arpista italo-svizzero Moretti, ormai sardo d’adozione, ospiterà diverse realtà musicali del Centro-Nord Sardegna, come Gavino Murgia, Massimo Cossu, il Coro Gabriel e il duo tempiese Sandro e Laura Fresi.

«Il nostro obiettivo è quella di far dialogare differenti stili musicali e diverse tipologie di artisti in contesti e location diverse», spiega Dettori «con energie e vibrazioni secolari come appunto le chiese e i monumenti religiosi, come si evince dal sottotitolo “Tra Sacro e Profano”». La musica come una preghiera in un contenitore trasversale dove si fondono blues, jazz, canzoni folk e cantu a chiterra e persino musica trap. Nel primo appuntamento a Porto Torres il duo Dettori e Moretti con arpa, voce e chitarra dialogheranno con il sax e la creatività musicale di Gavino Murgia. «Così mi inserisco in qualunque contesto e mi adatto a quasiasi sonorità e, anche se Moretti e Dettori sono artisti che si discostano molto dal mio stile, con loro ho già lavorato in passato e mi sono sempre trovato bene: più bella è la musica più mi adeguo e sperimento nuove cose», dice il polistrumentista nuorese con la cultura sarda nel cuore. Una proposta musicale e sonora molto varia dove le atmosfere di Moretti si combinano alla voce e alla chitarra di Dettori e all’arte d’improvvisare di Murgia, anche lui voce singolare che si esibirà in una sezione da solista con composizioni originali. «Il mio è un percorso musicale in continua evoluzione, partito dalla trascrizione delle linee melodiche dei grandi della musica afroamericana e cresciuto con la necessità di approfondire il linguaggio scritto. Una ricerca continua che non so neppure io dove mi porterà», scherza il sassofonista nuorese.

Gli appuntamenti

Domani alle 19 a Sassari nella suggestiva chiesa di Santa Caterina il secondo concerto con Massimo Cossu che intreccerà le sue chitarre con le corde del Duo Dettori e Moretti. Dopodomani alle 19 la basilica di Saccargia ospiterà le voci del coro Gabriel di Tempio, domenica a Oschiri nell’ex cattedrale di Nostra Signora di Castro diventata Chiesa dopo il 1508 ecco il duo tempiese dei Fresi.

RIPRODUZIONE RISERVATA