La musica è più bella con i dischi in vinile: riecco la mostra-mercato  

Tra loro spesso si riconoscono perché non mancano mai un appuntamento come questo, e la musica non è l’unica ragione in comune: ascoltatori più o meno attenti o preparati li trovi ovunque, la musica — rarefatta, digitalizzata, liquida — è dappertutto, mentre qui è incisa nei solchi di vinili che puoi toccare, apprezzare nella loro unicità e rarità, qui si parla di collezionismo, e nessuno potrebbe distrarre un collezionista di dischi mentre scorre i titoli e i nomi dei gruppi negli espositori, dai Deep Purple ai Nirvana, divisi per genere, periodo o nazionalità.

Vinyl Sardinia

Per tutti i collezionisti di dischi in vinile in Sardegna — e chissà, per nuovi appassionati alla loro prima volta — il conto alla rovescia è iniziato: domenica 19 maggio, dalle 9.30 alle 19.30 (ingresso gratuito) nel pieno centro di Cagliari, nella sala eventi di Opificio innova alla Manifattura, in viale Regina Margherita 33, si terrà la sedicesima edizione di Vinyl Sardinia, l’unica mostra mercato del disco — usato e da collezione — riconosciuta a livello nazionale, come testimoniano le menzioni fra le principali riviste del settore, quali “Suono”, “Raropiù” e “Vinile”.

Manifattura

«Per questa edizione del decennale (c’è un appuntamento “estivo” e un secondo “invernale”), la seconda in Manifattura, mentre in precedenza si svolgeva al Fabrik», spiega Gabriele Gentile, collezionista di vinile e ideatore dell’evento in collaborazione con altri espositori, «ci saranno dieci stand espositivi e circa diecimila vinili, formato Lp, 45 giri, live, edizioni limitate, Picture disc, Shaped disc e rarità assortite di tutti i generi musicali, dal pop al rock, dal punk al metal, dal jazz alla lirica, oltre a poster, memorabilia e rarità che si potranno acquistare, vendere o anche scambiare nel corso della giornata».

Anche il pubblico dell’evento, autofinanziato dagli espositori e capace di richiamare centinaia di persone da tutta l’Isola, è più variegato di quel che si potrebbe immaginare: «Va dai diciotto agli ottant’anni», prosegue Gentile: «C’è un ritorno di interesse, in parte anche dettato dalla moda, per il vinile. E se vanno sempre forte grandi classici del rock come Beatles e Rolling Stones, in questi anni ci sono stati rapper come Salmo o Lazza che hanno scelto di stampare in questo formato, creando una sorta di ponte con le generazioni precedenti».

Le vendite

A confermare questa tendenza sul piano globale, l’Associazione industriale discografica d’America, nel 2023, ha certificato che per il secondo anno consecutivo (e per la seconda volta dal 1987), le vendite dei vinili hanno superato quelle dei compact disc. «Un vinile è qualcosa che ti rimane, che ha un’attrattiva in quanto oggetto in sé, e che permette una migliore resa grafica della copertina», prosegue il collezionista. «Inoltre i vecchi dischi venivano registrati in presa diretta, tenendo a volte delle imperfezioni che si perdevano nel riversamento in digitale, facendo perdere così l’unicità di quell’esperienza; anche questi sono aspetti di cui tengono conto i collezionisti, fermo restando che la qualità dei prodotti esposti, anche fra gli usati, a Vinyl Sardinia, è tutta di prima scelta.Nell’Isola c’è una grande cultura musicale», tira le somme Gentile, «e la ricerca di vinile o rarità è molto ampia, dai Måneskin ai Led Zeppelin, dai Muse ai Police, per l’Italia va forte il progressive anni Settanta (Area, PFM) ma anche il rock italiano del decennio successivo (Litfiba, CCCP), passando per Joe Perrino sino a Iosonouncane».

RIPRODUZIONE RISERVATA