La musica di Haydn, Poulenc e Prokof’ev per la voce recitante di Jacopo Cullin 

Mercoledì e giovedì alle 20.30, al Teatro Carmen Melis, ridotto del Lirico di Cagliari, sono in programma due serate straordinarie di celeberrima musica classica composta per bambini ma nota ed apprezzata da tutti. Si esibisce l’Orchestra del Teatro Lirico, guidata da Francesco Di Mauro, direttore siciliano al suo ritorno a Cagliari dopo i due concerti nel gennaio 2022. Nel ruolo di voce recitante, debutta l’artista cagliaritano Jacopo Cullin.

Il programma musicale prevede l’esecuzione di: Sinfonia in Do maggiore “Kindersimphonie” di Franz Joseph Haydn; Histoire de Babar, le petit éléphant, per voce recitante e orchestra di Francis Poulenc; Pierino e il lupo op. 67, favola sinfonica per bambini per voce recitante e orchestra di Sergej Prokof’ev. Scritta nel 1936 dopo il ritorno del suo autore nell’Unione Sovietica avvenuto nel 1932, è stata composta in sole due settimane nell’aprile 1936 e viene eseguita, per la prima volta, il 2 maggio dello stesso anno al Teatro Nezlobin di Mosca, con la direzione orchestrale dello stesso autore. La musica di Pierino e il lupo è di fatto semplicissima, ma tutt’altro che banale, ed è pensata soprattutto per far conoscere ai giovani ascoltatori gli strumenti dell’orchestra; lo scopo pedagogico e didattico dell’opera è infatti artistico e non morale, anche se il cattivo della storia viene comunque punito. Opera di grande raffinatezza, è tra le composizioni più apprezzate al mondo.

