La musica degli 883 oggi al parco Atzeni 

Proseguono a Quartucciu gli eventi di “Sere d’estate 2025”. Dopo il successo di “Quartucciu sotto le stelle”, sabato scorso, con l'esposizione di produttori e artigiani locali, oggi si canta e si balla con le canzoni degli 883, interpretate dalla band “Tieni il Tempo”, ormai famosa in tutta la Sardegna e il cui cantante, Emanuele Sulis, è proprio di Quartucciu. L'appuntamento, per il quale si prevede la partecipazione di tanta gente, è al Parco Atzeni (via Pertini) a partire dalle 21.30 circa. Ci sarà anche lo street food.

