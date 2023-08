La musica d’autore porta turisti 

I turisti arrivano a suon di musica. Rocce Rosse and blues e l’Arabax sono festival che con i loro concerti contribuiscono a far salire il numero di presenze turistiche. Gli eventi di Arbatax e di Lanusei trainano le prenotazioni, in una stagione segnata dai flussi in calo rispetto alle precedenti annate. Le due rassegne musicali, con i loro ospiti d’eccezione, riescono a conquistare fette di mercato di svariate fasce d’età. Dai più giovani, fans del pop di Mahmood e del rap di Fabri Fibra, ospiti dell’Arabax il 17 e il 18 agosto, agli adulti che dopodomani saranno in prima linea per il live di Eugenio Finardi a Lanusei e sabato prossimo, sempre a Lanusei, per lo spettacolo di Jacopo Cullin. E da stasera a giovedì alla baia di Porto Frailis si terrà la Fiesta latina.

Gli esperti

Tito Loi, 67 anni, patron di Rocce Rosse and blues, offre un dato statistico: «L’80 per cento del pubblico che assiste ai concerti della rassegna non è ogliastrino e dunque alloggerà sul territorio. Anche negli ultimi giorni ci chiamano per sapere dove poter alloggiare, anche perché siamo in altissima stagione e la disponibilità è limitatissima. Motivo per cui qualche artista, come lo stesso Finardi, soggiornerà a Cagliari». Eppure negli ultimi trent’anni il ventaglio di offerte ricettive si è allargato parecchio: «Nei primi anni della manifestazione c’erano solo due hotel: il Victoria e La Bitta. Quindi quell’handicap è stato ampiamente superato». Rocco Meloni (71), imprenditore turistico, guarda oltre l’attualità: «Magari col tempo, con una programmazione definita delle rassegne, si potrebbe creare un flusso abituale su cui le strutture potranno basare le loro aspettative di prenotazione».

Il last funziona, ma solo fino a un certo punto: «Le strutture sono già impegnate e hanno prenotazioni pregresse. Difficile che si arrivi ad agosto con disponibilità».

L’assessora

La sola organizzazione dell’Arabax festival porta sul territorio un centinaio di persone che, per una decina di giorni, soggiorneranno per curare la logistica- Ne beneficiano hotel, campeggi e b&b. «Sono manifestazioni che richiamano migliaia di persone e come amministrazione le incentiviamo». Lo dice Rita Cocco, 35 anni, assessora al Turismo del Comune di Tortolì. «Sono momenti che permettono anche di far conoscere i nostri luoghi e sostengono l’arrivo di flussi turistici».