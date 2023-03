La musica dal vivo dopo la passeggiata 

Una passeggiata attraverso un percorso naturalistico di assoluto pregio, un concerto dal vivo in uno degli angoli più belli del territorio montano di Pula: grande successo per Mitzas Hiking Experience, la rassegna organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune, l’associazione ViviPula, Forestas e il parco Gutturu Mannu.

Nell’incantevole scenario de Su fossu de Buciucca, nel cuore della foresta di Piscinamanna, il suono della cascata ha accompagnato la voce di Adele Grandulli e la musica di Ninni Montalbano, che hanno contribuito a rendere tutto ancora più magico e suggestivo. «La rassegna nasce con l’intento di sensibilizzare i cittadini a una maggiore responsabilità e a un maggiore interesse nei confronti dell’ambiente - spiega Paolo Trudu, presidente della Pro Loco - abbiamo in programma altri due appuntamenti con nuove destinazioni».

Soddisfatta per la prima passeggiata della rassegna Donatella Fa, assessora comunale al Turismo: «Siamo entusiasti del riscontro ottenuto da questo primo appuntamento, a cui hanno preso parte un centinaio di persone. Il nostro obiettivo è quello di organizzare nuovi itinerari all’insegna del turismo lento e sostenibile». (i. m.)

