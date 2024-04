La musica  che può tutto Anche liberare cinque donne dall’oppressione 

Il debutto alla regia di Margherita Vicario, attrice e cantautrice con alle spalle prestigiose collaborazioni, è un accalorato inno d’amore al mondo della musica e alle compositrici finite ingiustamente dimenticate tra i percorsi della storia. Con “Gloria!” la lotta contro l’oppressione femminile acquista una forma inedita e sorprendente, messa in risalto dall’entusiasmo di 5 giovani musiciste che sognano di liberarsi dalla costrizione di una vita ingiusta. Agli inizi dell’800, presso l’istituto Sant’Ignazio a due passi da Venezia, le orfane vengono educate all’insegna della pratica religiosa e della musica sacra. Alla notizia che papa Pio VII farà visita nella struttura, il maestro Perlina s’impegna col realizzare in tutta fretta una composizione degna di tale evento.

Ma mentre il vecchio faticherà a scrivere, le sue allieve si riuniranno in segreto per farsi ispirare da una creatività che non conosce limiti, grazie anche alla scoperta del pianoforte: uno strumento rivoluzionario e dall’enorme potenziale.

Come dichiarato dalla stessa regista, il vero protagonista del film è proprio la quarta arte: attraverso le meraviglie del montaggio, le sonorità si elevano fra arrangiamenti che strizzano l’occhio alla modernità e soluzioni di sound design pienamente riuscite, specie nel trasmettere l’interiorità vibrante delle protagoniste. Tra gli interpreti più maturi, Paolo Rossi regala un’esibizione memorabile, di sottile ironia ed eleganza. Un esordio a dir poco invidiabile, ispirato in modo evidente da un’esigenza concreta: quella di far trasparire il proprio attaccamento all’arte, che non può spiegarsi se non attraverso l’arte. (g. s.)