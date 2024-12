«La musica che ci salva» Alice, una donna libera dalle logiche di mercato 

È Alice la protagonista dell’evento finale della nona edizione del Festival Letterario Lei, questa sera, alle 20, al Teatro Doglio di Cagliari. Un incontro gratuito, in cui la cantautrice presenterà “L’unica via d’uscita è dentro”, in dialogo col co-autore Francesco Messina e Giuseppe Murru. Un’autobiografia che riflette il suo gioco di esplorazione e sperimentazione musicale: dall’infanzia segnata da un trauma vocale al successo con “Per Elisa”, fino alla scelta di abbracciare una musica più autentica e libera dalle logiche di mercato.

Oggi presenterà “L’unica via d’uscita è dentro”, come è nato questo libro?

«A questo punto della mia vita, ho accolto la proposta di scrivere un memory book, che l’editor Simone Romani di Rizzoli Lizard mi stava facendo da un po’ di tempo. Francesco Messina è stato fondamentale per la sua realizzazione, mi ha aiutato a concepirlo e scriverlo, oltre che realizzarlo graficamente. Ripercorrere tutta la mia vita ha richiesto un processo mnemonico, ma anche interiore, molto intenso e impietoso e scrivere un libro è tutto un altro pianeta rispetto al testo di una canzone, perché ti rivolgi all’interlocutore in maniera diversa. È stato difficile riuscire ad andare oltre quello che è la mia competenza. La cosa che mi ha più colpita è che ci sono eventi, persone che nel tempo non sono più presenti in te e invece tutto è sempre lì. Bisogna solo trovare la chiave per riaprire quella porta. Il nostro vissuto è sempre presente, in un eterno presente. La musica e il canto, gli incontri, la ricerca esistenziale e spirituale, le collaborazioni e gli album realizzati in oltre cinquant’anni, hanno delineato la mia vita e anche questo libro autobiografico».

Che rapporto ha con la Sardegna?

«La Sardegna è bellissima e in questi ultimi anni ho avuto modo di fare parecchi concerti anche qui con il programma “Alice canta Battiato”, sempre in luoghi incantevoli e con un pubblico che mi ha riservato un’accoglienza meravigliosa. Ho avuto così la possibilità di conoscere maggiormente i sardi, la terra e il mare così unici al mondo e avere l’opportunità di tornarci per me è sempre una grande gioia».

Sappiamo che è venuta due volte per collaborare con Paolo Fresu, che rapporto artistico avete?

«È verissimo. Paolo è un musicista straordinario che apprezzo e stimo molto, un uomo di grande spessore e qualità, un carissimo amico. Ci siamo conosciuti nel 1989 per la registrazione di “Cieli del nord” una delle canzoni del mio album “Il sole nella pioggia” e da quel momento siamo sempre rimasti in contatto condividendo diversi progetti, discografici o live».

Che ricordo conserva di Franco Battiato?

«Un incontro animico, di compatibilità. Il nostro sodalizio artistico e umano è impresso in me indissolubilmente, quindi non un ricordo di Franco, ma un presente di ciò che è stato e che abbiamo condiviso artisticamente e umanamente, che non diventerà mai passato».

Come dialoga oggi Alice con la realtà travagliata che stiamo vivendo a livello collettivo?

«Cerco di essere, di esprimere e condividere ciò in cui credo, anche attraverso gli strumenti che la vita mi ha riservato, come la musica, il canto e ora questo libro autobiografico “L’unica via d’uscita è dentro” e il progetto live “Master Songs”».

Con “Master Songs” è attualmente in tour: canzoni, sue e di altri artisti, tutte importanti per lei in questo momento della sua vita. Come ha scelto la scaletta?

«Sì, sono in tour nei teatri italiani fino alla fine di gennaio 2025 con “Master Songs”. Per questo programma ho scelto le canzoni che in questo momento storico e della vita considero e sento particolarmente significative non solo per me, ma per ognuno di noi, proprio per il caos in atto a livello individuale, sociale e planetario. I brani che ho scelto hanno tematiche sociali, esistenziali, spirituali e che ci toccano da vicino; oltre alle mie interpreto canzoni di grandi cantautori come Battiato, Camisasca, De André, De Gregori, Di Martino, Fossati, Gaber, Guccini, con un momento speciale dedicato alla poesia in musica di Pasolini, Cappello, Di Gleria. Come sempre per me è un privilegio condividere un frammento di vita e dar voce a musica e parole, poesie, canzoni che possono parlarci, vivificarci e unire, insieme ai musicisti straordinari Carlo Guaitoli pianoforte e tastiere, Antonello D’Urso chitarre, Chiara Trentin violoncello acustico ed elettrico, che saranno con me sul palco».

Gran parte della sua carriera non si piega alle logiche del mercato, cosa consiglierebbe ai giovani che si affacciano al mondo del cantautorato?

«Ognuno deve vivere la propria esperienza per quello che si è nel tempo presente, passando attraverso sconfitte e vittorie possibilmente senza farsene influenzare troppo e avendo chiaro lo scopo nella e della propria vita».

RIPRODUZIONE RISERVATA